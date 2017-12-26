20-летний минчанин выпустил патриотические футболки с известными белорусами 2 26.12.2017, 14:47

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На футболках изображены Борис Кит, Марк Шагал и повстанцы Калиновского.

Вадим Макей, который вместе с отцом держит магазин с белорусским товарами «Дарэчы» в ТЦ «Силуэт», к праздникам начал выдавать серию футболок «Дарэчы, Беларус», пишет nn.by.

На тех моделях, что уже есть в продаже, изображения Бориса Кита и Марка Шагала, а также короткие лозунги. Будут и другие известные, необычные и яркие белорусы.

«В России есть много производителей, выпускающих одежду и с Пушкиным, и с Маяковским, и с Есениным - они классно пиарят отечественную культуру. Есть такое и в Польше. У нас глобально этого никто еще не делал. Да, появлялись какие-то единичные вещи, но мы хотим выйти за эти границы », - объясняет Вадим свою задумку журналистам.

Вышли и, и футболки для настоящих партизан с лозунгом «Мая зямля — мае правілы». Готовятся байки, посвященные Минску.

Ставку Вадим делает на качество. Его футболки НЕ печатные, а вышитые, из качественной ткани.

«Сейчас, когда люди имеют выбор, их больше не устраивает просто напечатаная майка, они предпочитают индивидуально вышитые вещи, пусть они и стоят немного больше», - отмечает он.

В магазине есть что выбрать и помимо партизанских футболок.

За обновлением ассортимента можно следить в официальных сообществах магазина:

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