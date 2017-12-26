«Дорого, конечно, за маленькое деревце 25 рублей отдавать» 6 26.12.2017, 14:50

1,591

Как в Минске рааботают елочные базары.

До Нового года осталось меньше недели. Минчане, готовясь к празднику, приобретают главный атрибут – новогоднюю елку. Лесную красавицу можно купить на одной из более чем 200 торговых точек столицы: в Минске с 22 декабря начали работать елочные базары. Spektr.by прогулялся по городу и узнал, что сколько стоит.

Фото Татьяна Г. / SPEKTR.BY

Планировалось, что цены на елки будут следующими: на дерево до 1 м – 10-22 р., от 1 до 2 м – 11,5-26 р., от 2 до 3 м – 15-30 р. Какие же ценники реально выставлены в торговых точках? На улице Я.Коласа расположено несколько елочных базаров. В каждом из них цена за метр ели – 25 р. Интересуемся, почему так дорого?

Фото Татьяна Г. / SPEKTR.BY

— Наши красавицы из специального питомника. Посмотрите, какие пушистые! Так и просятся к вам в дом, — пытаясь уговорить купить ель, говорит продавец. – Дешевле елки только у лесхоза. Они продаются на Комаровском рынке, у торгового дома «На Немиге» и еще в десятке торговых точек. Но в основном на других торговых точках работают частники, такие же, как мы.

Фото Татьяна Г. / SPEKTR.BY

Цены у частников варьируются. За метр хвойного дерева придется отдать от 20 до 25 рублей.

— Был на Комаровке, если честно ничего там себе не подобрал, — поделился один из покупателей Алексей. — Выбор большой, но в душу ничего не запало, думал, что уже ничего не куплю. Но вот по дороге домой напоследок заглянул и сюда, к частникам. Да, дорого, конечно, за маленькое деревце 25 рублей отдавать. Но праздник на носу, да и семье обещал без елки домой не возвращаться, вот и приходиться переплачивать за новогоднее настроение.

Фото Татьяна Г. / SPEKTR.BY

Деревья, которые продает лесхоз, действительно дешевле – можно приобрести ель за сумму от 11 рублей.

Фото Татьяна Г. / SPEKTR.BY

Сколько стоят искусственные елки?

Также реализуются искусственные новогодние елки. За дерево высотой до 50 см сумма варьируется от 3,65 до 8 р., до 1 м – от 10,5 до 39 р., до 2 м – от 22 до 299,7, до 3 м – от 128 до 347,65 р. К примеру, в ЦУМе ель высотой в 1,8 м стоит 47,90 р., 2,1 м – 61,60 р.

Фото Татьяна Г. / SPEKTR.BY

В этом году активно ведется рассылка объявлений в интернете о продаже хвойных деревьев из Дании. Предлагается даже рассрочка на покупку. Цены от 99 рублей и выше на скандинавскую красавицу. «Ель Nordmann – популярное новогоднее дерево во многих странах. Его выращивают на специальных фермах в Дании, заботятся, чтобы дерево росло здоровым, ровным и пушистым. Иголочки у такой ели мягкие, насыщенного зеленого цвета, и не опадают даже при высыхании дерева», — говорится в объявлении.

— Купить подобное дерево может себе позволить далеко не каждый, — делится своими мыслями минчанка Карина, выбирая дерево у торгового дома «На Немиге». – Мы покупаем обычную невысокую елочку за 14 рублей. Платить 100 рублей за ель, которую через пару недель утилизируешь – это роскошь для среднестатистического белоруса. Скорее, ели из Дании могут позволить себе либо состоятельные люди, либо большие организации. А нам и белорусская елочка в радость.

Фото Татьяна Г. / SPEKTR.BY

К слову, у минчан есть шанс получить ель бесплатно. На елочных базарах 26 и 28 декабря с 17.00 до 18.00 сотрудники МЧС проведут акцию, в ходе которой будут раздавать пушистых красавиц за правильные ответы на вопросы о безопасности.

Фото Татьяна Г. / SPEKTR.BY

Фото Татьяна Г. / SPEKTR.BY