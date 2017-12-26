Санкций недостаточно: Экс-глава ЦРУ призвал к жесткому сдерживанию России 6 26.12.2017, 14:57

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Вашингтон должен установить эффективную политику сдерживания в отношении Москвы.

Об этом написали в совместной статье для издания The Washington Post экс-директор ЦРУ Майкл Морелл и бывший конгрессмен Майк Роджерс, пишет "Апостроф".

"Каждый студент на специальности международные отношения изучает важность сдерживания: это предотвратило советское вторжение в Западную Европу в разгар холодной войны. Это помешало Северной Корее вторгнуться в Южную Корею в то же время. Сегодня это не позволяет Ирану начать горячую войну на Ближнем Востоке или предупреждает другие страны от начала кибератаки против нашей инфраструктуры", - говорится в статье.

"И все же Соединенные Штаты не смогли установить сдерживание после вмешательства России на выборах в 2016 году. Мы знаем, что мы потерпели неудачу, потому что Россия продолжает активно использовать самый важный аспект своих инструментов 2016 года: использование социальных сетей в качестве платформы для распространения пропаганды, призванной ослабить нашу нацию", - подчеркнули Морелл и Роджерс.

Авторы подчеркивают, что информационные операции России против США продолжаются и по сей день.

"Использование Россией социальных медиа в качестве политического оружия будет продолжаться, и больше стран последуют этому примеру - пока не будет установлено сдерживание", - пишут Майкл Морелл и Майк Роджерс.

"Санкции, которые администрация Обамы и Конгресс внедрили после выборов в 2016 году, - это шаги в правильном направлении, но они недостаточно значимы для сдерживания президента России Владимира Путина. Истинное сдерживание требует политики, которая мешает противникам достигать своих целей, одновременно налагая значительные издержки на их режимы. На данный момент мы этого не сделали", - констатировали экс-директор ЦРУ и бывший конгрессмен.