Видеофакт: Студенты из Шри-Ланки спели Рождественскую песню в гомельском костеле 2 26.12.2017, 15:02

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Студенты из экзотической страны — католики, они часто приходят на службу в храм.

Студенты из Шри-Ланки, которые учатся в Гомельском государственном медицинском университете, участвовали в праздничной святой Мессе на Рождество Христово в гомельском костеле, пишет katolik.life.

Эти студенты из экзотической страны — католики, они часто приходят на службу в храм, а в Рождественскую ночь подарили местным прихожанам необычный подарок. После Мессы, которая проходила в костеле в ночь на 25 декабря, приходской хор выступал с концертом Рождественских песнопений. Гости из Шри-Ланки тоже решили выступить и спели Рождественскую песню на своем языке. Колядка напоминает известную белорусам «Слава в вышних Богу, на земле людям — мир!» Гомельские католики поблагодарили гостей бурными овациями.

Напомним, студент из Шри-Ланки, который учится в Витебске, выучил молитвы на белорусском языке для того, чтобы служить при алтаре министрантом.

Шри-Ланка — государство в Южной Азии, на одноименном острове у юго-восточного побережья Индостана. Со времен португальского вторжения и до обретения независимости в европейских языках страна называлась Цейлон. Сингальский и тамильский языки являются официальными и национальными языками Шри-Ланки, английский имеет официальный статус языка межэтнического общения. В Шри-Ланке совсем немного католиков — из более 20 млн человек населения христианство исповедуют 7,45%.