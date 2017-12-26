Как вырастут штрафы и дорожный налог 18 26.12.2017, 15:13

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C нового года водителей ждут неприятные «сюрпризы» на дорогах.

С 1 января в Беларуси до 24,5 рубля вырастет базовая величина, а вместе с ней и штрафы за нарушение ПДД. При минимальном штрафе в полбазовой придется заплатить на 75 копеек больше, пишет tut.by.

Сколько придется заплатить теперь за популярные нарушения?

Непройденный техосмотр обойдется в сумму от 24,5 до 73,5 рубля (раньше — от 23 до 69 рублей). Нарушение скорости от 20 до 30 км/ч будет стоить столько же. Превышение скорости на 30 и более км/ч по максимальной планке теперь будет стоить 245 рублей вместо прежних 230.

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения теперь будет стоить минимум 1225 рублей и максимум — 2450 рублей (1150−2300 рублей раньше).

Также вырастет госпошлина за допуск автомобиля к участию в дорожном движении. Напомним, плата для каждого транспортного средства зависит от максимальной массы автомобиля и его принадлежности физическому лицу (в эту категорию входят и индивидуальные предприниматели) или юридическому лицу.