«Русь – это скандинавы, а в ВКЛ разговаривали на старобелорусском» 16 26.12.2017, 15:08

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Андрей Зализняк

Фото: elementy.ru

Кем был академик Зализняк, и почему он поддерживал такую теорию?

«Исторически Великое княжество Литовское пользовалась языком, который правильно называть старобелорусским», – рассказывал в своих книгах и лекциях академик Российской Академии Наук (РАН) Андрей Зализняк, исследователь и ведущий специалист по истории древних восточнославянских языков, пишет «Белсат».

Языки – родственники дальние и близкие

Всемирно признанный ученый умер 24 декабря на 83 году жизни. Андрей Зализняк отдал науке о языке всю жизнь и прошел путь от студента и аспиранта филологического факультета Московского государственного университета через учебу в Сорбонне до члена-корреспондента Академии наук СССР и академика РАН.

Наиболее известен Андрей Зализняк изучением истории русского языка, новгородских берестяных грамот. Также именно он, используя методы лингвистики, доказал, что «Слово о полку Игореве» – настоящее произведение XII века.

Значительным вкладом ученого стало создание новой академической концепции, согласно которой единого древнерусского языка не существовало – он состоял из двух больших языковых зон. Первая – северо-западные земли (Новгород и Псков), вторая – юго-западные и восточные княжества Руси.

«Современные Украина и Беларусь – наследники центрально-восточно-южной зоны восточного славянства, которая больше похожа в языковом плане на западное и южное славянство», то есть на поляков, чехов, хорватов и сербов, отмечал Зализняк в своих лекциях.

Варяжские корни Беларуси

Слово «Русь», по мнению ученого, было скандинавского происхождения и означало группы викингов, которые действовали на славянских, балтских и финно-угорских землях, основывая свои княжества и династии.

Одна из лекций академика Зализняка

«Это название начинает упоминаться в IX-X веках и первоначально явно используется в отношении еще не наших этнических предков, а скандинавов. Во всяком случае, в греческой традиции слово «рос» обозначает норманнов, а наших славянских предков оно начинает означать только примерно с X-XI веков, переходя на них из названия тех варяжских дружин, от которых происходили князья Древней Руси», – говорил Андрей Зализняк.

В этом контексте белорусам не стоит сторониться второй части своего этнонима – наше название Беларусь не свидетельствует о какой-то зависимости от восточных соседей, а только напоминает нам о скандинавском происхождении Рогволода, Рогнеды, ее потомков и большой части полоцкой элиты и населения.

В определенной степени белорусы – не только славяно-балты, но и скандинавы, варяги-русы.

Старобелорусский язык – предок современных белорусского и украинского

Неправильно говорить, что белорусский и украинский язык вышли из какого-то «русского языка», говорил ученый. Современные белорусский и украинский языки – «разделение того, что называют западнорусским или, иначе, старобелорусским языком», отмечал он.

«Ситуация сложна еще и тем, что Украина большая страна, а Беларусь не очень велика. И у кого-то может возникнуть соблазн посмотреть на нее как на такой небольшой придаток Украины. Однако исторически было как раз наоборот. Исторически Великое княжество Литовское пользовалось языком, который правильно называть старобелорусским… И вся государственная деятельность в Великом княжестве Литовском осуществлялась на старобелорусском языке», – свидетельствовал Андрей Зализняк.

Современные восточные границы Украины и Беларуси не случайно напоминают восточную границу Великого княжества Литовского, однако нельзя говорить, что белорусский и украинский языки сложились благодаря политическим границам XV-XVI веков, добавляет ученый. Рождение этих языков – результат естественных независимых лингвистических процессов.

«Просто гений»

«Человеком, который вновь открыл русский язык» называл Андрея Зализняка известный филолог и культуролог Александр Пятигорский. «Он, вы понимаете, просто гений, вот и все», – добавлял Пятигорский.

Андрей Зализняк за свою жизнь не только написал десятки научных работ, сотни статей, прочел тысячи лекций. Он создал в 1977 году словарь, который используется до сих пор как основа всех компьютерных программ автоматического морфологического анализа (например, в Викисловаре русского языка).

Ученый боролся с лженаукой – иронично, но основательно опровергал теории «Новой хронологии» А. Фоменко, такую подделку как «Велесова книга», любимую частью российских шовинистов.

Ученый получил многочисленные премии за исследования истории русского языка – от Государственной премии России в 2007 году и премий Российской Академии Наук (в том числе Большой золотой медали имени М.Ломоносова) до премии А. Солженицына.