Четыре тренерские интриги белорусского футбола 1 26.12.2017, 15:19

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Футбольные болельщики пристально следят за возможными рокировками в белорусских клубах.

Кто возглавит БАТЭ?

Александр Ермакович – самый титулованный тренер в истории чемпионатов Беларуси. Тем не менее, его то и дело отправляют в отставку. Да что отправляют – по нашей информации, в завершившемся сезоне Ермакович сам дважды порывался уйти, пишет «Трибуна».

Футболистам вроде как тренер нравится, и они готовы за него сражаться, но Олег Дулуб уже получил некое предложение, которое поступает раз в жизни, и по этой причине покинул одесский «Черноморец». Официальный сайт БАТЭ, как это частенько бывает в таких щекотливых ситуациях, безмолвствует. Анатолий Капский ничего не опровергает, а всего лишь не комментирует «события, которые не произошли».

На канале «Беларусь 5» что-то знают и говорят точно, что Дулуб БАТЭ возглавит. Ждем.

Кто возглавит брестское «Динамо»?

Клуб с чемпионскими амбициями нежданно остался без тренера, от которого хотел избавиться еще летом. Парадокс, который некоторых брестчан поверг в печаль. Нежданно, потому что после сезона тренер вдруг ушел сам. Владимир Журавель так толком и не объяснил, что подтолкнуло его к такой инициативе (от обстоятельных бесед тренер пока отказывается). В Бресте сейчас ведутся секретные поиски. Единственная кандидатура, всплывавшая в СМИ, уже неактуальна – Валерий Карпин возглавил «Ростов», да и вообще тренер был удивлен тем, что его отправляют в Беларусь.

В ближайшее время в брестское «Динамо» перейдет Павел Савицкий, однако очень вряд ли, что на тренерскую должность.

Кто будет рулить «Минском»?

Пока у «Минска» главный тренер вроде как есть, но им очевидно недовольны. По мнению гендиректора Игоря Шлойдо, Георгию Кондратьеву никак не дается задачка по развитию клубных талантов. Самая молодежная дружина страны едва не вылетела в первую лигу, а таланты не особо блистают. В «Минске» не исключают, что новый сезон команда начнет с новым тренером.

Кто будет главным в «Крумкачах»?

У Алексея Кучука нет необходимой тренерской лицензии, чтобы дальше рулить «Крумкачамі». Денис Шунто, владелец клуба, думает, что делать дальше, потому что на очередную уступку лицензионного комитета АБФФ рассчитывать не приходится. Впрочем, тренерский вопрос для «воронов» вторичен. Главный – сумеет ли клуб рассчитаться с долгами и вообще начать следующий сезон?