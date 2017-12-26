Загнанный в угол Путин 9 Наталья Гулевская

26.12.2017, 15:27

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Наталья Гулевская

Кремль давно шагнул за красную черту и оказался в юрисдикции международного трибунала.

Главным событием уходящего года, а может и за все время правления Путина, конечно, стало откровение директора ФСБ, генерала армии, Александра Васильевича Бортникова. Такого публичного оправдания этой, мягко говоря, сомнительной организации и отождествления ФСБ со всеми периодами существования политического сыска еще не делал никто из высокопоставленных чекистов, даже после завершения своей службы.

Я уверена, что высказанная позиция директором ФСБ — это инициатива кремлевских политтехнологов, которые ищут аргументы для удержания лояльности чиновников, госслужащих и должностных лиц в надвигающийся период персональных санкций. Но опуская мотивы и инициаторов такого решения, коснусь последствий такого шага. После развала Союза у нашего государства были все основания для проведения люстрации, но так как подавляющее большинство руководства новой России оказались бывшими выходцами из КПСС и ВЛКСМ, этот вопрос сняли с повестки дня и похоронили уникальную возможность полностью обновить власть.

Напомню, люстрация возможна только в том случае, если идеологически узаконенные действия прежнего режима стали в новых условиях преступными и недопустимыми, что и дает моральное право новому государственному образованию мирно, путем люстрации осуществить транзит власти.

Путин и его окружение, конечно, не дотягивают на применение к ним люстрации, они уже давно шагнули за красную черту и оказались в юрисдикции международного трибунала. Но развернутое интервью Бортникова сделало невозможное, по крайней мере все штатные и внештатные сотрудники ФСБ, которым посчастливится избежать обвинения в преступлениях против человечности во время правления Путина снова подпадают под люстрацию, лишение своего положения и места работы.

Бортников сжег за собой все мосты, и теперь остается выбор за каждым чекистом — сплотиться вокруг режима Путина и защищать его, не жалея своей жизни, или покинуть ставшую после интервью Бортникова «токсичной» организацию и постараться спастись от надвигающейся мясорубки.

Наталья Гулевская, aboutru.com