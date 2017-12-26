Стало известно, как будут выглядеть биометрические паспорта белорусов 22 26.12.2017, 15:37

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Уже подготовлены образцы новых персонализированных биометрических паспортов.

Гознак совместно с одной из зарубежных компаний подготовил образцы новых персонализированных биометрических паспортов. В них учтены национальные особенности. Об этом mlyn.by рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун.

«На каждой странице паспорта размещены знаковые архитектурные сооружения Беларуси. Окончательно дизайн паспорта и ID-карты будет утверждаться на самом высоком уровне», — пояснил Алексей Бегун.

На сегодня практически завершена подготовительная стадия внедрения биометрических технологий в национальные документы.

«Сейчас на согласовании находятся образцы нового паспорта и ID-карты, а также техническое задание на саму систему их выдачи и сбора биометрических данных, которая должна соответствовать всем международным стандартам. С начала следующего года совместно с Гознаком будет проведен конкурс по выбору поставщика этой услуги. Реализация дальнейших мероприятий позволит, начиная с 2019 года, выдавать новые паспорта, а также организовать работу центра персонализации данных документов», — уверен представитель правоохранительного ведомства.

Документы старого образца, которые уже выданы гражданам Беларуси, будут действовать на территории нашей страны вплоть до окончания срока их действия. Те, кто по каким-либо причинам захотят их поменять, получат уже ID-карту, удостоверяющую личность на территории страны. Она также будет иметь электронную цифровую подпись, что облегчит процесс использования в тех случаях, где требуется личная идентификация. Биометрический паспорт будет выдаваться только для выезда за границу. При этом предполагается наличие у гражданина Беларуси одновременно двух паспортов. В этом объективно нуждаются водители-международники, иные лица, часто выезжающие за рубеж.