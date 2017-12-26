Жарко: В Беларуси отмечается снижение рождаемости 63 26.12.2017, 16:00

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Процесс снижения численности населения Беларуси продолжается.

Снижение рождаемости в Беларуси связано со снижением количества женщин фертильного возраста, заявил вице-премьер Василий Жарко в РНПЦ «Мать и дитя», передает БелТа.

— В этом году в Беларуси отмечается снижение рождаемости. Это связано в первую очередь со снижением количества женщин фертильного возраста. Количество вторых и третьих родов увеличилось до 60% от общего числа. Вместе с тем коэффициент воспроизводства составляет лишь 1,7. Для того чтобы численность населения увеличилась, нужен как минимум коэффициент 2,15. Хотелось бы, чтобы в семьях были по меньшей мере два-три ребенка, — отметил вице-премьер.