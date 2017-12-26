Видеофакт: Американские военные поют украинскую колядку

Видеофакт: Американские военные поют украинскую колядку9
- 26.12.2017, 16:08
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Куплеты песни по очереди спели представители всех видов Вооруженных сил США.
«Пришло Рождество и принесло с собой радость молодым и старым, покорным и смелым», - спели на Рождество 2017 года представители всех видов Вооруженных сил США.
Куплеты песни «Carol of the Bells» («Рождественский гимн колокольчиков») по очереди поют и играют музыканты американских Военно-воздушных сил, Береговой обороны, Морской пехоты, Академии ВВС, Сухопутных войск и Военно-морского флота США, передает «Белсат».
Это переделка украинской колядки «Щедрик» композитора Николая Леонтовича. Песня была впервые исполнена в США в 1921 году и стала такой популярной, что в 1936 году была написана ее англоязычная версия, которую до сих пор поют на Рождество по всей Америке.
Оригинальная версия начинается словами:
«Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились».
Композитор Николай Леонтович был убит коммунистами на своей родине под Винницей в январе 1921 года.