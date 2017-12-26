Видеофакт: Американские военные поют украинскую колядку 9 26.12.2017, 16:08

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Куплеты песни по очереди спели представители всех видов Вооруженных сил США.

«Пришло Рождество и принесло с собой радость молодым и старым, покорным и смелым», - спели на Рождество 2017 года представители всех видов Вооруженных сил США.

Куплеты песни «Carol of the Bells» («Рождественский гимн колокольчиков») по очереди поют и играют музыканты американских Военно-воздушных сил, Береговой обороны, Морской пехоты, Академии ВВС, Сухопутных войск и Военно-морского флота США, передает «Белсат».

Это переделка украинской колядки «Щедрик» композитора Николая Леонтовича. Песня была впервые исполнена в США в 1921 году и стала такой популярной, что в 1936 году была написана ее англоязычная версия, которую до сих пор поют на Рождество по всей Америке.

Оригинальная версия начинается словами:

«Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились».

Композитор Николай Леонтович был убит коммунистами на своей родине под Винницей в январе 1921 года.