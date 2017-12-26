Не стало композитора Владимира Шаинского 39 26.12.2017, 16:30

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Владимир Шаинский

Фото: Владимир Савостьянов/ТАСС

Известный композитор написал много музыки к мультфильмам и детскому кино.

Умер Владимир Шаинский. Об этом сообщает телеканал «Культура» со ссылкой на близких композитора, пишет «Газета.ру».

Ему было 92 года.

Шаинский родился 12 декабря 1925 года, в 1941 году его семья была эвакуирована в Ташкент. После войны в 1945 году поступил в МГК имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет.

Он написал много музыки к мультфильмам и детскому кино. «Голубой вагон» и «Пусть бегут неуклюже» из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, «Улыбка» из «Крошки Енота», «Белые кораблики», «Вместе весело шагать», «Антошка» — всего более 40 картин.

Его песни пели Майя Кристалинская, Людмила Зыкина и Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко — «Идет солдат по городу», «На дальней станции сойду», «Родительский дом», «Через две зимы» и даже вступительная песенка возрожденного в конце 1980-х «Клуба веселых и находчивых».

До 2000 года жил и работал в Москве, с 2000 года жил в Израиле, в 2004 году переехал в США, где получил вид на жительство.