Павел Северинец: Белорусы показали, что у них есть честь 3 26.12.2017, 16:29

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Павел Северинец

О ситуации с правами человека в Беларуси необходимо информировать западных политиков.

Бывший политический заключенный, сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец рассказывает сайту palitviazni.info о том, каким 2017 год был для него и Беларуси.

- Если говорить, о том, каким был этот год для Беларуси, то он неоднозначный, - говорит Павел Северинец. - С одной стороны, была протестная весна, когда белорусы показали, что у них есть честь, и с ними придется считаться и нынешней власти, и Москве. С другой, осенью в обществе наблюдалась некая апатия. Но будем готовиться к будущим компаниям, испытаниям и, естественно, победам.

- В 2017 году появились два громких уголовных политических дела - «дело патриотов» и «дело профсоюзов»...

- Оба дела - это попытка властей репрессивными механизмами поставить вне закона опасные для себя социальные группы и организации. Их попытались либо дискредитировать, либо, что называется, «подоить».

Западу надо на это обращать внимание, так как, на мой взгляд, именно к приезду в Минск европейских гостей из изоляторов освободили всех фигурантов «дела патриотов».

- «Дело патриотов» появилось в разгар весенних протестов, и это можно было понять. Но для чего начали в августе еще и "дело профсоюзов"?

- Профсоюз РЭП активно выступал против декрета о "тунеядцах", и именно этот декрет стал катапультой для протестных акций. Поэтому, во-первых, власти боялись, что осенью могут повториться весенние события, а потому приняли превентивные меры. Во-вторых, профсоюз РЭП в последнее время вырос в довольно сильную структуру, которую можно сравнить с некоторыми политическими партиями, а потому против него применили все те инструменты, которые применяли в отношении других политических оппонентов.

- Сегодня в стране остаются за решеткой политзаключенные Дмитрий Полиенко и Михаил Жемчужный, есть ряд других политически мотивированных дел. Могут ли эти люди раньше времени выйти на свободу?

- Я как-то говорил, что беззаконие как было в стране, так оно и сохранилось. Поэтому, естественно, от европейцев, которые приезжают в Беларусь, мы ожидаем специальных слов в оценке ситуации. Если будет «прекрасный обмен мнениями», что в стране все резко улучшается в плане прав человека, то не вижу смысла от таких европейских приездов. Мы же хорошо видим, что ситуация либо остается на том же уровне, либо даже наоборот ухудшается. Как сидели люди за решеткой по политическим соображениям, так и продолжают там находятся. Конвейером работают штрафные репрессии за участие в акциях протеста, и у некоторых уже даже описали имущество.

Мы стараемся проявлять солидарность с политзаключенными, оказываем какую-то личную поддержку, а также информируем о ситуации западных дипломатов - высылаем им переводы, стараемся во время всех акций поднимать эту тему.

- А лично для вас каким был этот год?

- Довольно плодотворным. Издал первую часть романа "Беларусалім", отмечали 500-летие издания Франциском Скориной Библии, 100-летие Белорусской Христианской Демократии. В рамках этого провели много различных мероприятий.

Также я принимал участие в защите Куропат, за разного рода акции пришлось отсидеть 55 суток в Центре изоляции правонарушителей. Будет что вспомнить...