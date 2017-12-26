Как белорусам слетать в Осло – за 1 евро, на юг Франции – за 18 евро 2 26.12.2017, 16:38

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Несколько вариантов дешевых путешествий.

Citydog.by собирает интересные и дешевые варианты для путешествий. Сегодня в подборке Рига, Скандинавия и Германия, а еще Мальта и юг Франции.

ИЗ МИНСКА В РИГУ ЗА 5 ЕВРО. ИЗ РИГИ В МИНСК – ТОЖЕ

Автобусная компания Lux Express устроила предновогоднюю распродажу. До 31 декабря на сайте перевозчика можно купить билеты из Минска в Ригу за 5 евро. Обратный билет стоит столько же. Правда, если выберете уж очень популярный день и уж очень популярное время, придется платить 10 евро.

Акция работает по промокоду и действует только до 31 декабря. Уехать же по купленным билетам можно со 2 января по 28 февраля. Промокод получаем на «Сливках».

ИЗ ПОЛЬШИ В ЕВРОПУ ЗА 1 ЕВРО

Ryanair, как мы знаем, и так недорогой, а тут еще очередные скидки. В этот раз авиакомпания предлагает вам улететь из Варшавы, Гданьска и Кракова в другие города Европы за сумму от 1 евро.

За эти деньги, например, можно улететь из Гданьска в Архус или Осло. За 9 евро летим из Варшавы в Эйлат, Эйндховен, Милан и Болонью. А из Кракова есть варианты в Берлин (за 4,5 евро), Франкфурт и Дортмунд (за 9 евро).

ИЗ ВИЛЬНЮСА НА МАЛЬТУ И ОБРАТНО ЗА 44 ЕВРО

И еще один вариант от Ryanair. В феврале есть шансы улететь на Мальту за 22 евро. Если планировать полет и назад в Вильнюс, то дорога обойдется в 44 евро.

ИЗ ВАРШАВЫ ВО ФРАНЦИЮ И ОБРАТНО ЗА 18 ЕВРО

Последняя на сегодня акция опять от Ryanair. Перевозчик предлагает улететь на юг Франции, а точнее в Тулузу, и вернуться в Варшаву за 18 евро. За эти деньги улететь можно в январе и феврале. Отпуск в марте обойдется чуть дороже, но тоже терпимо. Хотя после 1 евро за Осло какое «терпимо»!..