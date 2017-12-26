Минчане возмущены холодом в общественном транспорте 15 26.12.2017, 17:22

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Когда обогрев включат на полную мощность?

Зима в Минске некомфортная пора года. Ветрено, холодно, бывает морозно, но чаще сыро. Люди в растерянности перебирают одежду в шкафу. Для тех, кто пользуется общественным транспортом, задача усложняется: нужно одеваться так, чтобы и на остановке не замерзнуть, а затем и в транспорте чувствовать себя нормально. «В трамваях совсем не топят», — жалуется onliner.by читатель.

«Сиденья холодные, ноги замерзли»

В редакцию читатель Сергей. Он рассказал, что сегодня около 9:30 ехал с семьей в трамвае в Минске. Замерзли.

— Всем было холодно, а представьте, каково 5-летнему ребенку. Сиденья холодные, ноги замерзли. Отопление было отключено, — рассказал мужчина. — Я подошел к водителю, попросил включить отопление. Но он отказал. Сослался на указание включать отопление в трамвае с 5:00 до 8:00, если температура воздуха составляет от нуля до –5 градусов Цельсия. А если температура опустится ниже –5 градусов, то отапливать транспорт будут и днем. У самого водителя на градуснике — 0 по Цельсию. Может быть, пора начальству выбраться из теплых кабинетов и попробовать проехать в неотапливаемом транспорте?

«Есть приказ»

В трамвайном парке подтвердили: есть соответствующий приказ о включении отопления в транспорте.

— Отопление действительности включается в зависимости от температуры воздуха, — пояснили специалисты. — Трамвай отапливается электрическими калориферами: включается вентилятор обдува, воздух проходит через электронагреватели и подается в салон. Таким же образом отапливается и кабина.

Ранее в «Минсктрансе» рассказывали, что зимний период у транспортников считается с 15 октября по 15 апреля. И в течение этого времени в салонах общественного транспорта функционирует обогрев. При этом все регулируется специальными инструкциями, которым и следует водитель. Сегодня подтвердили, что за последнее время правила не менялись.

Автобусы, к примеру, обогревают специальные отопители — фактически это такие батареи в специальном кожухе. Когда температура на улице опустится до отметки –5 градусов Цельсия, для отопления задействуют специальный обдув и салон будет дополнительно к отопителям обогреваться теплым воздухом. Пока этого не происходит: на улице даже не мороз.

В троллейбусах все работает несколько иначе. Мощные вентиляторы гонят теплый воздух от электроустановок. Летом положения створок установлены так, чтобы этот воздух выходил на улицу. А зимой он направляется в салон для обогрева, сверху вниз вдоль окон. Когда дневная температура опускается, дополнительно салоны троллейбусов обогревают электрокалориферы, установленные внутри.

— На сегодняшний день отопление в транспорте работает, — подытожили в «Минсктрансе».

Синоптики: «Этот декабрь аномально теплый»

Нужно отметить, что температура воздуха этой зимой пока действительно достаточно высокая. Иными словами, в Беларуси пока слишком тепло.

В Республиканском гидрометеоцентре сообщили, что, к примеру, вчера, 25 декабря, в Минске было около +2 градусов Цельсия. Это на 6 градусов выше климатической нормы. А в целом в Беларуси температура в этот день превышала климатическую норму на 5—10 градусов. Такая температура, как сейчас, характерна скорее для первой половине ноября, а не для конца декабря.

Ну и про новогоднюю ночь. Погода не изменится. На данный момент прогноз такой: нулевая температура ночью, слабоположительная днем. Сыро, ветрено, не исключена гололедица.