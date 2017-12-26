Топ-10 фейков российской пропаганды на этой неделе 6 26.12.2017, 17:20

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Российская пропаганда поражает своей абсурдностью.

«Информационное сопротивление» собрало на своем сайте топ-10 фейков российской пропаганды на этой неделе:

1. В ООН назвали ВСУ оккупантами и заявили, что не желают вкладывать деньги в «разинутые рты украинского правительства»

Жители Донбасса, дома которых оккупированы украинской армией, должны получить компенсацию от украинских властей. «Мы не должны впустую вкладывать деньги в «разинутые рты» украинского правительства. Если посмотреть на предложенный госбюджет Украины на 2018 год, становится непонятно, откуда возьмутся деньги на решение глобальных проблем Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матеу, сообщает издание «Полит Навигатор».

Но в реальности Пабло Матеу, представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Украине, призвал к необходимым инвестициям и решению долгосрочных задач. Он не сказал ни слова о «разинутых ртах» украинского правительства.

Он также заявил, что «есть семьи в Восточной Украине, чьи дома были заняты украинской армией по причинам, которые мы знаем», и эти люди должны получить компенсацию за свою собственность.

2. Всемирный еврейский конгресс признает Крым российским

Во время проведения Всемирного еврейского конгресса в Нью-Йорке Крым был признан частью России. Доказательство - пропуск раввина Вольфа, на котором было указано Севастополь, Россия. Об этом сообщил в своем репортаже телеканал Россия 24.

То, что раввин Вольф назвал Всемирным еврейским конгрессом, фактически было Международной конференцией Шлухим 2017, состоявшейся в ноябре этого года в Нью-Йорке. Это ежегодный сбор раввинов и общинных лидеров религиозного движения Хабад и он не имеет абсолютно никакого отношения к Всемирному еврейскому конгрессу. На фото показаны традиционные участники конференции, которая каждый год проходит за пределами всемирной штаб-квартиры Хабад в Бруклине.

Организаторы конференции сообщили, что на конференции не было принято никаких решений относительно Крыма. «Конечно, никаких политических заявлений в отношении Крыма не было», - сказал Мотти Селигсон, медиа-директор Хабада.

Украинские еврейские лидеры выступили с заявлением о том, что руководители Хабада сообщили им, что никто на конференции не обсуждал статус Крыма с раввином Вольфом. Его пропуск на конференции с надписью «Крым, Россия», является техническим сбоем и не отражает официальной позиции Хабада.

3. Украина официально входит в список стран с самым высоким уровнем организованной преступности.

Специалисты подсчитали, что Украина по уровню организованной преступности уступает только странам Латинской Америки и Африки, пишет российское издание Аргументы и факты.

В центре этого заявления находится отчет о глобальной конкурентоспособности 2017-2018 гг., опубликованный Всемирным экономическим форумом, в котором оценивается 137 стран по 114 различным критериям. Организованная преступность является лишь одним из маркеров, оценивающих уровень потерь, которые бизнес и законная хозяйственная деятельность несут в результате мафии, рэкета и вымогательства.

Из 137 стран, проанализированных Всемирным экономическим форумом по последнему индексу глобальной конкурентоспособности, экономика Украины находится на 81-м месте, поднявшись с 85-го места по сравнению с прошлым годом.

Положение страны в индексе основано на его эффективности в двенадцати секторах, а также множестве подкатегорий, которые определяют легкость или сложность ведения бизнеса. В Украине наиболее проблематичными категориями являются инфляция, коррупция, политическая нестабильность, налоговые ставки и налоговые правила.

Подкатегория организованной преступности в глобальном индексе конкурентоспособности оценивает, насколько высокопоставленные руководители, работающие в стране, чувствуют организованную преступность, препятствующую ведению бизнеса. Большое число респондентов действительно считали, что организованная преступность является неблагоприятным фактором. Эта подкатегория не оценивает уровень преступности в стране в целом, и лишь небольшое количество опрошенных считает, что преступность является одной из самых больших проблем в бизнесе в Украине.

В заголовках дезинформационных изданий говорится, что Украина является колыбелью преступности. "Хуже, чем Уганда", Украина является мировым лидером организованной преступности, мафия контролирует бизнес в Украине, и что организованная преступность расправляет свои крылья в Украине. Ни одна из этих претензий не подтверждается в отчете о глобальной конкурентоспособности.

4. В 1939 году Финляндия была подобна Украине

Германия, Швеция, Норвегия, Дания, Италия и Великобритания поддержали Финляндию в 1939 году. Это похоже на процесс, происходящий сегодня, когда НАТО расширяется до границ России. Тогда Финляндия была точно так же, как и Украина. Это наша [российская] территория, говорится в документальном фильме «За строчкой архивной» телеканала ОТР, Санкт - Петербург.

«Документальный фильм» повторяет не менее десяти мифов о зимней войне и финско-российских отношениях.

Финляндия не получила поддержки со стороны Германии. Финляндия была поддержана другими упомянутыми странами, но только после начала войны. Это не имеет ничего общего с расширением НАТО. Когда страны Центральной и Восточной Европы решили вступить в НАТО после роспуска Варшавского Договора, это было их собственным свободным выбором, посредством собственных национальных демократических процессов и после проведения необходимых реформ. Украина не является частью России, и признана в международном праве суверенным национальным государством со своим собственным флагом, национальностью, языком и т.д. Так же, как Финляндия в 1939 году.

5. Украинские ученые недосчитались четверти населения страны

Число постоянно проживающих в Украине людей сократилось на 10 миллионов. Об этом в эфире телеканала Zik заявил бывший министр труда Михаил Папиев. «Внешне Украина выглядит успешным государством. По статистике, украинцев сегодня 42,3 миллиона, то есть это мощная европейская страна. По расчетам, которые мы провели вместе с экспертами и Институтом демографии Академии наук Украины, сейчас оптимистичный показатель — 32 миллиона граждан», — рассказал Папиев, сообщает российское издание «Лента ру».

Последний официальный демографический прогноз института демографии и социальных исследований национальной академии наук Украины датируется 2014 годом, что можно увидеть на сайте института. Правда, Папиев добавил, что в исследовании не было учтено количество населения Крыма и самопровозглашенных ДНР-ЛНР. Более точную информацию можно увидеть на сайте countrymeters.info,предоставленную отделом народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

6. В Киеве требуют снести памятник князю Владимиру

Петиция с требованием снести памятник князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве появилась на сайте городского совета украинской столицы. Авторы петиции называют князя Владимира "самозванцем", который захватил престол в Киеве и убил законного князя Ярополка, а также обвиняют его в том, что он "принудительно крестил киевлян".

"Поэтому памятник… откровенно неуместен как знак всестороннего унижения достоинства киевлян и вообще украинцев. Вместо него следовало бы возвести памятник жертвам Крещения Руси 990 года", — говорится в петиции, агентство РИА Новости.

Автором данной петиции является некий Мичуда Дмитрий Юрьевич, который только и занимается написанием петиций об отмене герба Киева и замене новогодней елки символичным Дидухом. Правда, поддержка данного персонажа со стороны общественности пока слабовата. Каждая из петиций не набирала и 100 подписей.

7. Запрет «Сватов» уничтожит Украину.

Фильм «Сваты» - очень добрый и веселый, каких сегодня крайне мало - практически нет, - написала в Facebook Поклонская. Решение спецслужб Украины на самом деле хорошо показывает то, с чем борется «служба безпеки України». Их главная цель сегодня - уничтожить нерушимую связь между народами России и Украины, уничтожить язык, уничтожить традиции, уничтожить настоящую, добрую и красивую Украину, сообщает издание «Комсомольская правда».

С Няшей тяжело спорить, это скорее прерогатива узкопрофильных специалистов в области медицины. Единственное, что можно добавить, это то, что ни о каких украинских традициях, языке и т.п. в сериале речи не идет, так как действие сериала происходит на территории России.

8. Через два года сало на Украине может стать дефицитом.

В ближайшие два года украинское сало может оказаться в дефиците, говорят эксперты. «Поголовье свиней сокращается и в ближайшее время расти не будет. Курица выращивается около года, а свинья — 3–5 лет. Так что в 2018–2019 гг. дефицит сала внутренний производитель покрыть не сможет», пишет издание «Вести».

О компетентности «экспертов» говорит тот факт, что свинья выращивается 3-5 лет. Это говорит об их глубоких знаниях в данном вопросе, что уже ставит под вопрос их компетентность. Производственный цикл выращивания свиньи занимает 1-1,5 года, о чем можно прочитать на специализированных сайтах.

9. В Харькове СБУ требует уволить преподавателей старше 50 – они все «пророссийские».

На мероприятии под названием День открытых дверей в Харьковском автодорожном институте проректор признался, что к ним «приходило СБУ и рекомендовало омолодить коллектив». На вопрос, почему Службу Безопасности Украины интересуют внутренние проблемы вуза, сотрудники ведомства ответили, что по их наблюдениям все вузовские преподаватели старше 50 лет – «пророссийские», сообщает российское агентство «News Front».

Очередной классический пример российской пропаганды. В данной статье не указано имя источника данного сообщения, но четко указана его должность. Пример такой анонимности сливает «достоверный» источник с первых строчек статьи, что, в свою очередь, делает этого человека жертвой информационной войны.

10. Порты Украины: чем больше здесь кораблей НАТО, тем меньше грузообороты.

Очередной российский «эксперт» Андрей Стеценко написал в своей статье для информационного агентства «Regnum» : «в конце ноября в Одесском МТП случился просто-таки сезон визитов кораблей НАТО. Сначала в порт зашёл американский эсминец USS James E. Williams, затем — фрегат ВМС Франции Guepratte. Напомним, что грузооборот порта за десять месяцев этого года упал на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

После прочтения материала от начала до конца, взаимосвязь между визитами кораблей НАТО и падением грузооборота в Одесском МТП не была выявлена. Что хотел сказать автор своим названием статьи, до сих пор остается загадкой для здравомыслящего населения.