Александр Глеб: Хочу попробовать что-то экзотическое 9 26.12.2017, 17:57

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Александр Глеб

Белорусский футболист рассказал о возможных продолжениях своей карьеры.

Полузащитник Александр Глеб рассказал о своих планах на будущее, пишет «Трибуна»:

«В моем возрасте хочу получать удовольствие. Да, еще хочу поиграть, но не так, чтобы бороться за выживание. Может, что-то экзотическое. Посмотрим. Агент занимается этим, предложения поступают. Надо выбрать так, чтобы было удобно по проживанию и чтобы мне было интересно», – сказал Глеб.