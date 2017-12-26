Денис Ивашин: Собираем уже двенадцатую тонну груза для беженцев из Восточной Украины 26.12.2017, 18:14

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Волонтеры Гуманитарного маршрута «Беларусь-АТО» из Гродно передали целый микроавтобус с вещами в Украину.

Груз собирался в течение последних несколько месяцев среди гродненцев. Об отправке груза рассказывает «Радыё Рацыя» руководитель волонтеров из Гродно, журналист Денис Ивашин:

- Мы заполнили весь микроавтобус, то есть набрали достаточно большую партию. Прежде всего это теплая одежда, обувь. Теперь мы будем стремиться успеть до новогодних, рождественских праздников. Груз уже должен быть в Гомеле и в течение ближайших дней будет отправлен в Чернигов, местным волонтерам, которые уже будут распределять эти грузы среди семей переселенцев из Восточной Украины.

Среди волонтеров, собирающих в Гродно вещи в Украину люди разного возраста и профессий. Среди них есть и студенты, и журналисты, и пенсионеры, и общественные деятели.