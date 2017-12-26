В Перу прошли акции протеста против помилования экс-президента Фухимори 26.12.2017, 18:40

Многие считают помилование частью тайной сделки с целью защитить действующего президента от импичмента.

Тысячи жителей Перу вышли на улицы в знак протеста против помилования бывшего президента Альберто Фухимори, передает «Голос Америки».

Многие называют это решение частью закулисной сделки с целью защитить действующего президента от импичмента по обвинениям в коррупции.

Решение о помиловании было принято в воскресенье, через три дня после того, как законодатели от партии, возглавляемой детьми Фухимори, воздержались при голосовании об импичменте президента Педро Пабло Кучински, в результате чего голосование провалилось.

79-летний Фухимори отбывал 25-летнее тюремное заключение за убийства 25 человек во время кампании против левой террористической группировки «Сияющий путь».

Около 5 тысяч человек вышли на акции протеста в разных городах страны с портретами Фухимори с надписями «убийца» и «вор».