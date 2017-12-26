Как отмечали Рождество мировые знаменитости 1 26.12.2017, 18:46

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Звезды не могли упустить момент и не показать, как они отпраздновали Рождество.

Актриса Риз Уизерспун и ее дочка Ава Филипп очень схожи. На это Рождество они примерили схожие наряды и одинаковый макияж, пишет news.eizvestia.com.

Майли Сайрус встречала этот религиозный праздник в обществе своих родных. Вместе они водили хороводы и вспоминали прошедший год.

Пэрис Хилтон в Рождество грустила. Причиной стала смерть ее любимой собаки.

Ферги встречала праздник одна. Напомним, в 2017 году певица пережила развод.

Виктория Бекхэм устроила настоящий пир для всей семьи. За одним столом она собрала всех своих детей.

Мила Кунис на Рождество отрывалась, оставив дома годовалого сына и трехлетнюю дочь.

Модель plus-size Эшли Грэхем похвасталась в Сети роскошной рождественской фотографией.

А актер Дуэйн Джонсон встретил Рождество в компании обожающей его старшей дочери Симоны.