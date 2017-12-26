Как отмечали Рождество мировые знаменитости

Как отмечали Рождество мировые знаменитости1
- 26.12.2017, 18:46
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Звезды не могли упустить момент и не показать, как они отпраздновали Рождество.
Актриса Риз Уизерспун и ее дочка Ава Филипп очень схожи. На это Рождество они примерили схожие наряды и одинаковый макияж, пишет news.eizvestia.com.
Майли Сайрус встречала этот религиозный праздник в обществе своих родных. Вместе они водили хороводы и вспоминали прошедший год.
Пэрис Хилтон в Рождество грустила. Причиной стала смерть ее любимой собаки.
Ферги встречала праздник одна. Напомним, в 2017 году певица пережила развод.
Виктория Бекхэм устроила настоящий пир для всей семьи. За одним столом она собрала всех своих детей.
Мила Кунис на Рождество отрывалась, оставив дома годовалого сына и трехлетнюю дочь.
Модель plus-size Эшли Грэхем похвасталась в Сети роскошной рождественской фотографией.
А актер Дуэйн Джонсон встретил Рождество в компании обожающей его старшей дочери Симоны.