«Белоруснефть» выяснила, почему в Гродно заливали дизель вместо бензина 11 26.12.2017, 18:57

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Автомобили выезжали с АЗС и глохли.

В субботу, 23 декабря, на АЗС «Белоруснефть» в Гродно автомобилистам вместо 95-го бензина несколько часов заливали дизельное топливо. По предварительным данным, известно о 27 пострадавших. Автомобили выезжали с АЗС и глохли. 26 декабря руководство ПО «Белоруснефть» отметило, что все виновные привлечены к ответственности.

Всех водителей сотрудники отправляли на определенную СТО, где автомобилисты должны были самостоятельно оплатить услуги по диагностике и прочистке топливной системы, а затем с чеками обратиться в головной офис «Белоруснефть» для получения компенсации. Некоторые автомобилисты не согласились с предложенной СТО и ехали на проверенные станции.

В «Белоруснефти» tut.by рассказали, что в областной центр выехало руководство для выяснения деталей.

— Сеть АЗС «Белоруснефть» приносит искренние извинения всем автомобилистам, пострадавшим в результате инцидента на АЗС № 68 в Гродно. Компанией предприняты меры по минимизации последствий произошедшего: по записям камер видеонаблюдения определены автомобили, в бак которых попал не тот вид топлива. При содействии ГАИ области с их владельцами оперативно налажена связь, предприятие «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» организовало и предложило квалифицированную помощь на двух СТО в Гродно, — отметили в компании.

Как сообщили на предприятии, все расходы, понесенные владельцами авто на станциях техобслуживания, будут компенсированы предприятием.

Для получения компенсации просят обращаться в республиканское дочернее унитарное предприятие по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» (город Гродно, улица Дзержинского, 96).

По факту инцидента проведено внутреннее расследование. Виновные лица привлечены к ответственности.