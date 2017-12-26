Гаджеты Apple, которые вы не видели 26.12.2017, 19:09

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У компании Apple за 40 лет скопилось множество устройств и технологий, которые не добрались до широких масс.

У компании Apple всегда есть чем порадовать своих поклонников. Новые гаджеты и технологии появляются практически ежегодно, усовершенствования продолжают поражать.

Но мало кто задумывается, сколько наряду с проектами, которые стали популярными, оставалось нереализованных.

Hyser.com вспоминает 5 гаджетов, которые так и не «выстрелили».

1. PenLite

Apple долго шла к выпуску Apple Pencil. Двадцать лет назад перу для Macintosh PowerBook Duo не было суждено появиться. Причина банальна — оно было разработано одновременно с Newton.

КПК поставлялся со своим пером, и Apple решила, что не стоит выпускать слишком много разных гаджетов с сенсорными экранами и стилусами. Люди ещё не были готовы.

2. eMate 300

Перед возрождением в 1997 году, компания Apple выпустила мини-ноутбук eMate 300. Это был бюджетный портативный компьютер с сенсорным экраном и всё той же плохо продаваемой Apple Newton OS внутри.

Железо: процессор с частотой 25 МГц, чёрно-белый экран с диагональю 6.8 дюйма при разрешении 480 x 320 точек, 1 МБ оперативной и 2 МБ встроенной памяти. Компьютер предназначался для набора и редактирования текста, а также создания эскизов. Все это компания оценила в 799 долларов и попыталась продать образовательным учреждениям.

Но школам и университетам в 1997 году было дешевле купить полноценный стационарный компьютер на базе Windows 95, чем покупать «печатную машинку» от Apple. Производство eMate 300 свернули с возвращением Джобса, а все силы бросили на разработку iMac. И не зря.

3. Технология ClickWheel в iPhone

Несколько сотрудников Apple во время разработки iPhone 2G ради веселья решили совместить смартфон с интерфейсом iPod и посмотреть, что получится. Однако никто даже не предлагал всерьез такой вариант. Тем не менее, в процессе создания легендарного телефона действительно мелькали идеи iPhone в стиле iPod — в частности, круговой номеронабиратель.

Вот что рассказывает об этом Фаделл, создатель iPod и iPhone:

«Мы пробовали все. Пытались сделать маленькие кнопки на колесе управления. Но ничего не работало, в итоге потратили от 3 до 5 недель впустую».

Хорошо, что это была только шутка.

4. Mac mini с док-станцией для iPod

Существует редкий прототип Mac mini первого поколения с док-станцией для iPod mini второго поколения. Примечательно, что первый Mac mini был анонсирован на полтора месяца раньше, чем вторая версия iPod mini.

Сообщается, что продукт так и не увидел свет, потому что Apple не захотела выпускать компьютер с док-станцией для еще не вышедшего плеера. Это был всего лишь один из прототипов, который придумали инженеры, но «зарезали» маркетологи. Оно и понятно, почему.

5. Bluetooth-гарнитура для iPhone 2G

Сейчас мало кто вспомнит, но после презентации первого iPhone, в продажу поступила специальная беспроводная гарнитура для него.

Была возможность приобрести специальную док-станцию, чтобы заряжать одновременно смартфон и моногарнитуру.

И даже специальную «походную» зарядку сразу на два устройства.

Но, по при­чине сла­бых про­даж, про­ект за­бра­ко­ва­ли и ас­сор­ти­мент Apple Store наполнила аналогичная продукция других брендов.

До беспроводных Apple AirPods оставалось ещё 9 лет…