Праздник победы для Путина испорчен 10 Матвей Ганапольский, «Обозреватель»

26.12.2017, 19:16

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Матвей Ганапольский

Навальный испортил праздник победы на выборах Путину.

В истории с Навальным можно пойти двумя путями: можно разбираться в деталях, во взаимоотношениях Навального и Собчак, кто кому и что сказал, кто что предложил и кто от чего отказался. Например, предложение Собчак через 5 минут после отказа Навальному в регистрации, чтобы он стал ее доверенным лицом на выборах, безусловно, это неудачный политический ход. Создается ощущение, что она только этого и ждала и что это было задумано кремлевской администрацией.

Есть более значимые вещи – Навальный, безусловно, знал, что его не пропустят. Таково решение Конституционного суда, который, манипулируя законами, трактовал Конституцию РФ так: если у человека была судимость, то в течение 10 лет он не имеет права участвовать в выборах. Однако тут нужно вспомнить, как ни странно, украинский анекдот:

Кум Іван потравив на своєму полі довгоносиків. А кум Степан питає в нього: "Ну, як повиздихають довгоносики?". На що кум Іван відповідає: "Не знаю, чи вони повиздихають, але здоров’я того, що в них було – вже не буде".

Этот смешной анекдот абсолютно точно отражает ситуацию, которая сейчас сложилась вокруг выборов в России. Она развивается так: Навальный испортил праздник победы на выборах Путину. И вот почему.

Те, кто наблюдали за предвыборной кампанией Навального, видели, что она была проведена абсолютно по-американски. Штабы Навального находились более чем в 30-ти городах России, в каждом городе были проведены собрания, на сайте Навального и в фейсбуке выложены фотографии, где тысячные толпы его сторонников красными карточками голосуют за его выдвижение в президенты. Таким образом, Навальный подтвердил, что часть граждан России является его сторонниками, и хочет видеть его кандидатом в президенты. Есть только одна помеха – нарушение Конституции, инициированное Администрацией президента и осуществленное ЦИК. Кстати, независимым органом. Заметим, что ЦИК могла допустить Навального к выборам, она имела такое право, несмотря на решение Конституционного суда.

Теперь все усилия Навального будут направлены на то, чтобы придать выборам нелегитимный характер и прежде всего в глазах лидеров других стран. Безусловно, последуют иски в международные суды, в Европейский суд по правам человека и они будут выиграны, потому что Конституция России предусматривает отстранение от выборов лишь тех людей, которые находятся в местах заключения. А Конституция – это закон прямого действия. Поэтому Конституционный суд ошибочно трактовал Конституцию в угоду Кремля.

Что же дальше? Навальный призвал к бойкоту выборов. Однако тут его может подстерегать опасность. Есть кандидат Собчак, а вместо сошедшего с предвыборной гонки Зюганова – новый кандидат от коммунистов Павел Грудинин.

Это хороший ход Кремля. Зюганов с коммунистами традиционно рассчитывал на второе место в предвыборной гонке, а выдвигая человека из народа, Грудинина, Кремль рассчитывает, что электорат Зюганова, встретившись с малознакомым, пусть и порядочным человеком из народа, автоматически проголосует не за него, а за Путина. Как за более знакомого персонажа. Таким образом, Путину может добавится до 15% электората Зюганова. Другая часть его электората просто не придет на выборы.

Однако все последующие 6 лет, если конечно Путин продержится, его положение как президента будет довольно нерадостным, что, правда, требует отдельного разговора. Может привести к невероятной делегитимации его как президента, не говоря уж о самой процедуре выборов, как таковой. Будут бесконечные митинги, организация Навального ФБК будет только крепнуть. Вообще замечу, что российская политика из-за ее задавленности Кремлем, часто приобретает вид традиционной русской народной забавы, когда победа становится не политическим фактором, а как будто битвой между какими-то героями. Жесткое поведение Навального во время процедуры подачи документов в ЦИК, его прямые обвинения Панфиловой – главы этой комиссии в работе на Кремль и в неисполнении российских законов, говорит о том, что Навальный готов к этой игре и будет только повышать ставки. Митинги, акции протеста, новые разоблачения в коррупции околокремлевских жуликов – все это ожидает Путина, который, конечно, триумфально усядется в президентское кресло. Однако триумф его как президента вряд ли состоится.

Матвей Ганапольский, «Обозреватель»