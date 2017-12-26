Брестчанам креативно напомнили о 100-летии БНР 26.12.2017, 19:22

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В людных местах города появились плакаты-напоминания с надписью: БНР 1918.

Во время католического Рождества и в предновогодние дни в Бресте напомнили о 100-летии Белорусской народной республики 25 марта. В людных местах города появились плакаты-напоминания с надписью: БНР 1918, передает «Радыё Рацыя».

До великого праздника нашей Независимости в Беларуси осталось меньше трех месяцев. Брестчанам напомнили о приближении этой даты. Первые плакаты на улицах города приветствовали брестчане, которые выбрались на новогодние ярмарки, говорит неизвестная горожанка об увиденном.

- Проходила у тумбы и увидела плакат. Он выделяется среди всех. Видно, что стилизованная Погоня, дата: 1918 БНР. Сразу стало очень приятно, хорошие впечатления. Люди рядом со мной тоже останавливались и смотрели. Некоторые спрашивали, некоторые сразу понимали, в чем дело. Было очень приятно увидеть.