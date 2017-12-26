Шенгенские визы для белорусов существенно подешевеют? 11 26.12.2017, 19:27

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Существует большая вероятность, что стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси уменшится.

Об этом в интервью газете «На страже» рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник Алексей Бегун.

«Мы закончили переговоры и консультации с представителями Европейского Союза по соответствующему соглашению об облегчении визовых формальностей, оно полностью согласовано и готово к парафированию и внутригосударственным процедурам.

Осталось еще несколько нерешенных вопросов, причем некоторые из них фокусируются в области политических деклараций, которые специалисты из ЕС хотят заложить в соглашение об облегчении визовых формальностей.

Планируем, что последний раунд переговоров состоится в ближайшем будущем. С учетом заметного потепления в определенных секторах взаимного сотрудничества надеемся, что после подписания соответствующих документов уже в 2019 году наши граждане смогут платить за визы существенно меньше».