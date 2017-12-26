Предприятия снова чаще увольняют работников, чем трудоустраивают 3 26.12.2017, 20:04

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В ноябре компании взяли на работу 48,3 тысячи человек, а уволили — почти 54,7 тысячи.

В Беларуси организации снова стали чаще увольнять работников, чем трудоустраивать новых. В ноябре компании взяли на работу 48,3 тысячи человек, а уволили — почти 54,7 тысячи, сообщает tut.by со ссылкой на Белстат.

При этом выйти в плюс по принятым работникам удалось таким сферам, как услуги по временному проживанию и питанию (принятых на 29,6% больше, чем уволенных), творчество, спорт, развлечения и отдых (+28,2%), образование (+12,7%), снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (+10,1%), оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (+5,6%), информация и связь (+3%), деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг (+1,2%). В остальных сферах активнее увольняли, чем принимали новичков.