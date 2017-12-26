Наставник БАТЭ может войти в тренерский штаб Гончаренко в ЦСКА 7 26.12.2017, 20:08

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Александр Ермакович

Фото: Getty Images

Место Александра Ермаковича в БАТЭ может занять Олег Дулуб.

Белорусский специалист Александр Ермакович может войти в тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА.

Об этом сообщил журналист «Прессбола» Владимир Пирог в тексте «Теория большого взрыва».

«Ермаковичу, давшему команде многое – если не все, что он мог, – просто пришло время уходить. Уходить успешным, после пяти чемпионств и трех попаданий в групповые турниры еврокубков. И принимать новый вызов, который обязательно будет. Кстати, людская молва упорно и далеко не беспочвенно сватает Александра Владимировича в штат помощников Гончаренко в московском ЦСКА», – говорится в тексте Пирога в свежем номере газеты.

Напомним, Ермакович с 2009 года входил в тренерский штаб Гончаренко в БАТЭ. В 2013 возглавил команду.

В минувшем сезоне под руководством Ермаковича борисовчане выиграли чемпионат Беларуси и попали в групповой раунд Лиги Европы.

По информации телеканала «Беларусь 5», белорусский тренер Олег Дулуб сменит Ермаковича на посту главного тренера БАТЭ.