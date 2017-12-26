Где в Беларуси отметить Новый год весело и необычно 5 26.12.2017, 20:25

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Шесть интересных вариантов отпраздновать Новый год в нашей стране.

Где в Беларуси можно необычно отметить Новый год, выясняло агентство «Минск-Новости».

На крыше

Пожалуй, одна из лучших точек, с которых прекрасно виден праздничный салют в Минске, — обзорная площадка гостиницы «Беларусь».

В обычные дни она открыта до 23:00, но в ночь с 31 декабря на 1 января руководство отеля решило порадовать минчан и продлить на несколько часов время ее работы. Попасть на крышу этого 22-этажного здания на проспекте Победителей можно за 2,5 рубля. Последний раз журналисты агентства посещали ее прошлым летом. И вот, что увидели.

Прежде чем остановиться на этом варианте, стоит учесть, что зимой на открытой площадке достаточно холодно. Погреться можно в ресторане, расположенном на крыше отеля. Вот только нужно заранее забронировать столик и раскошелиться. За несколько блюд и развлекательную программу придется заплатить от 200 рублей.

Вторая известная в городе обзорная площадка, расположенная в Национальной библиотеке, работает 31 декабря до 23:00.

В аквапарке

В новогоднюю ночь в аквапарке «Лебяжий» можно будет покататься на водных горках, надувных аттракционах и расслабиться в сауне.

Для посетителей выступят кавер-бэнд «Монако», Dj Koshel, Dj Antonio, Dj Nicky Martinez. Стоимость входа будет зависеть от того, чего пожелает душа клиента. Билеты от 75 до 220 рублей.

Для арендаторов номеров и домиков отеля «Аква-Минск» действует скидка на входной билет, СПА и новогоднюю программу. Вот только свободных мест в отеле сейчас нет, все давно забронировано.

В горнолыжном центре

Праздники, и Новый год не исключение, многие минчане любят отмечать с друзьями за городом. Вот только в ночь с 31 декабря на 1 января цены на аренду коттеджа во многих случаях просто запредельные. К примеру, в деревне Ельница, расположенной в пару километрах от МКАД, в обычный выходной день аренда домика с баней обойдется в 400–600 рублей. В Новый год же хозяева запрашивают 1 800 рублей.

За меньшие деньги можно снять домик в каком-нибудь белорусском горнолыжном центре: «Силичах», «Раубичах», «Логойске». Здесь цены также подросли значительно, но, по сравнению со многими частными коттеджами, предложение смотрится выгоднее. В среднем двухместный номер в «Логойске» до 30 декабря стоил 90 рублей в сутки, а домик на 10 человек – 600. С 30 декабря по 8 января апартаменты в отеле предлагают за 180 рублей, а в коттедже — за 1 000 рублей.

К выбору отдыха в одном из горнолыжных центров может склонить и тот факт, что для гостей там в новогоднюю ночь традиционно устраивают праздничные гулянья, а следующий день можно провести, катаясь на лыжах, сноубордах, коньках и снегоходах.

В северном чуме

Некоторые белорусские экстремалы предпочитают отмечать Новый год в палатке в лесу. Если вы никогда не ходили в походы, то этот вариант даже не стоит рассматривать, потому как праздник может закончиться плачевно.

Те же, кто не раз ходил в зимний поход, могут даже сауну в палатке сделать. Причем для этого им нужно лишь эмалированное ведро и десяток булыжников. Камни разогревают в костре, кладут в ведро и заносят в палатку. А дальше все происходит как в обычной русской бане: поливают булыжники водой и получают пар.

Ничего не смыслящие в походах, но страстно желающие отметить Новый год где-нибудь поближе к лесу могут провести праздник в коническом шалаше коренных жителей Сибири — чуме. Для этого не нужно ездить в Россию, найти чум можно и в Беларуси, в 6 километрах от поселка Плещеницы Логойского района. Там расположена база отдыха с необычными для Беларуси жилищами.

В некоторых из них лишь печь, кровать, стол и стулья, в других — камин, мягкая мебель и даже телевизор.

Вариант попроще стоит от 290 рублей, а более комфортабельный — от 640 рублей.

Также на базе отдыха есть чумы для фуршетов с караоке. Развлечений здесь также полно: от простых катаний на квадроциклах до поездок на нартах — санях, которые тянут ездовые собаки.

В замке

В Беларуси наиболее известны Несвижский и Мирский замки.

Каменный архитектурный ансамбль в Несвиже был заложен в 1583 году князем Радзивиллом.

Сейчас парадные залы дворца (Королевский, Гетманский, Золотой, Мраморный, Оружейный, Охотничий) имеют неповторимое художественное оформление. Прикоснуться к истории можно, поселившись в отеле, расположенном на территории дворцово-замкового комплекса.

Цены зависят от уровня апартаментов. Номер обойдется в сумму от 100 рублей до более чем 400 рублей.

Еще один известный замковый комплекс «Мир» — уникальный памятник национальной культуры Беларуси.

В 2000 году Мирский замок был включен в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В архитектурном ансамбле «Мира» представлены замок-музей XVI–XX веков с 39 полноценными экспозициями, земляные валы, живописные парки и пруд, церковь-усыпальница князей Святополк-Мирских.

На территории замка есть отель на 16 номеров и ресторан. Руководство комплекса не стало сильно поднимать цены на апартаменты к Новому году. В обычные выходные дни стоимость номеров варьировалась от 110 до 275 рублей в сутки, после 25 декабря — от 125 до 300 рублей.

В нагрузку

Еще одно из интереснейших мест, где можно было бы встретить новый год, — национальный парк «Беловежская пуща». Именно здесь расположена резиденция белорусского Деда Мороза.

Вот только все номера в гостиницах парка давно забронированы. Так что такой вариант остается рассматривать лишь на следующий год. Тем же минчанам, которые хотят посетить резиденцию в ближайшее время, стоит воспользоваться специальным новогодним поездом, в котором работают девушки-проводники в костюмах Снегурочки.

Новогодний состав отправляется в поместье Деда Мороза со станции Минск-Пассажирский 22, 24 декабря, 2, 4 и 6 января в 21:50, а прибывает в Брест утром следующего дня в 07:54. Откуда туристов доставят в Беловежскую пущу на автобусах. В национальном парке гости увидят поместье белорусского Деда Мороза, домик Снегурочки, музей подарков «Скарбніца», Поляну Сказок.

Обратно в столицу из Бреста новогодний поезд отправляется в 18:12 и прибывает в 22:47, в дороге пассажирам не дадут заскучать аниматоры.

Если есть желание необычно отдохнуть днем 31 декабря или 1 января, можно полетать на аэростате или поплавать с аквалангом в дельфинарии. В первом случае придется расстаться с 280 рублями, во втором — со 170.