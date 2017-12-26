Фотофакт: костел в Дятлово попал на главную страницу The Wall Street Journal 2 26.12.2017, 20:45

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Сегодняшний номер известной американской газеты вышел с изображением костела Вознесения Пресвятой Девы Марии.

Фотография рождественской мессы в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в Дятлово попала на главную страницу ежедневной американской деловой газеты.

Фотографию газеты опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» Дмитрий Метлицкий.

Снимок, который попал в газету, сделал белорусский фотограф Reuters Василий Федосенко.

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