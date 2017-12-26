Цена нефти Brent поднялась до самого высокого с 2015 года уровня 26.12.2017, 20:39

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Стоимость Brent преодолела отметку $66 после сообщений о взрыве на трубопроводе в Ливии.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE возросла на 1,5% и составила $66,28 за баррель по состоянию на 19:00 по минскому времени, говорится на сайте биржи. Это наибольший показатель за последние два года: в последний раз цены на Brent на этой бирже находились на уровне выше $66 11 июня 2015 года, передает РБК.

В начале дня фьючерсы торговались на уровне $65,33.

Агентство Bloomberg пишет, что цены на нефть подскочили после сообщений о взрыве на нефтепроводе в Ливии. По нему нефть поступала в нефтеналивной порт Эс-Сидр. Агентство со ссылкой на осведомленный о взрыве источник сообщает, что после взрыва суточный объем поставок снизился на 60–70 тыс. с 260 тыс. баррелей в сутки.