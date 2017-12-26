Леонид Судаленко: Протесты против Декрета №3 - наша общая победа! 2 26.12.2017, 20:55

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Протесты «тунеядцев» заставили власть впервые за долгое время уступить народу.

Юрист независимого профсоюза РЭП, известный гомельский правозащитник Леонид Судаленко вспомнил о протестах против «тунеядского» декрета.

«С приближением годовщины прокатившихся по всей стране многочисленных акций протестов так называемых недармоедов, заставивших власть за долгое время практически впервые уступить народу, все чаще приходится слышать споры, кто внес наибольшую лепту в замораживании печально известного декрета #3 - активисты, партии, профсоюзы, журналисты, правозащитники, отдельные личности? Говорил и еще раз повторю, это наша общая победа, победа всего гражданского общества!

Если возвращаться к персоналиям и будь моя воля, героем маршей недармоедов я бы признал вот этого простого ранее никому не известного парня на фото, Артема Ковалева с райцентра Чечерск, который бросил дела и с высоко поднятым бело-красно-белым флагом принял участие в протестной акции 19 февраля в Гомеле.

Он действительно мог просто пройтись в многочисленной толпе, спрятав голову в капюшон и тихонько уехать домой к семье, оставаясь не замеченным. Его вычислили именно по высоко поднятому флагу на Площади! 10 суток ареста Артем получил также незаметно и тихо, как и совершил без всяких сомнений геройский поступок. Новость о том, что в Чечерском РОВД отбывает арест участник акции протеста мы узнали случайно, организовали ему в камеру адвоката, обжаловали незаконный и неправомерный арест, сегодня жалоба Артема находится на рассмотрении в Комитете ООН по правам человека.

Считаю, будущее за такими вот простыми парнями, не кидающих громких лозунгов, а тихо делающих свои геройские поступки…», - отметил Леонид Судаленко.