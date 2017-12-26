Видеофакт: мальчик задал Путину неудобные вопросы 1 26.12.2017, 21:03

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Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Дети были гостями Кремлевской елки.

Президент России Владимир Путин пообщался с детьми – гостями Кремлевской елки, и ответил на их вопросы.

Об этом сообщают РИА Новости.

В частности, один из мальчиков поинтересовался у Путина, как он относится к оппозиции. «Положительно. К здравой оппозиции», - ответил президент РФ.

Также мальчик спросил, поедет ли он автомобилем по Крымскому мосту. «Проеду», - сказал, немного замешкавшись, Путин.