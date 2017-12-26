Видеофакт: мальчик задал Путину неудобные вопросы

Видеофакт: мальчик задал Путину неудобные вопросы1
- 26.12.2017, 21:03
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Дети были гостями Кремлевской елки.
Президент России Владимир Путин пообщался с детьми – гостями Кремлевской елки, и ответил на их вопросы.
Об этом сообщают РИА Новости.
В частности, один из мальчиков поинтересовался у Путина, как он относится к оппозиции. «Положительно. К здравой оппозиции», - ответил президент РФ.
Также мальчик спросил, поедет ли он автомобилем по Крымскому мосту. «Проеду», - сказал, немного замешкавшись, Путин.