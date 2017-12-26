Помилованный экс-президент Перу попросил прощения у народа 1 26.12.2017, 21:39

1,155

Тысячи перуанцев вышли на улицы, чтобы выразить протест против освобождения экс-президента.

Освобожденный из заключения и помилованный бывший президент Перу Альберто Фухимори попросил прощения у населения своей страны за допущенные ошибки во время его нахождения у власти, передает DW.

"Я знаю, что результаты моего правления были хорошо приняты одной стороной, но, с другой стороны, я признаю, что разочаровал других соотечественников. От всего сердца прошу у них прощения", - заявил экс-глава государства во вторник, 26 декабря, в видеообращении, записанном на больничной койке и опубликованном на его страницах в соцсетях.

Известие о том, что президент Перу Педро Пабло Кучински помиловал Фухимори, объяснив это состоянием здоровья экс-президента, вызвало волну протестов в латиноамериканской стране. Более 5 тысяч человек вышли вечером 25 декабря на улицы Лимы, требуя отставки Кучински. "Вон, вон, ППК!" - выкрикивали демонстранты, называя президента его инициалами. Полиция применила слезоточивый газ и перекрыла улицы, чтобы воспрепятствовать шествию протестующих к больнице, где находится Фухимори.

"Это просто безнаказанность"

Генеральный секретарь Межамериканской комиссии по правам человека Паулу Абран заявил, что досрочное освобождение экс-президента оскорбляет жертв его режима. "Это не примирение. Это просто безнаказанность", - добавил правозащитник..

В конце минувшей недели 79-летний Фухимори, страдающий неизлечимым заболеванием в продвинутой стадии, был переведен из тюрьмы в больницу. По сообщению врачей, у экс-президента низкое кровяное давление, представляющее риск для жизни.

Альберто Фухимори авторитарно правил Перу с 1990 по 2000 годы. За нарушения прав человека и коррупцию он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Из назначенного ему срока Фухимори отбыл в заключении 12 лет.