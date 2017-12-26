Кох: Если явка составит 30%, Путин будет посмешищем даже для своих приближенных 3 26.12.2017, 21:55

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Альфред Кох

Фото: Гордон

В случае низкой явки на выборах президент РФ потеряет всякую легитимность на международной арене.

Отказ в регистрации российского оппозиционного политика Алексея Навального на выборах президента РФ является закономерным, и сейчас Навальный начнет реализацию основного плана своей избирательной кампании. Об этом написал бывший вице-премьер РФ Альфред Кох в Facebook.

"Никто и не предполагал, что Навального зарегистрируют. Соответственно, тот план Б, который он теперь озвучил, т.е. "активный бойкот", – это и есть основной план кампании. Давайте уже не будем друг другу мозги пудрить. И администрация президента это сразу прекрасно просчитала, и поэтому Ксения Собчак, поэтому Грудинин (кандидат от КПРФ Павел Грудинин. – Прим.) и т.д. Чтобы противодействовать бойкоту и поднять явку", – отметил он.

По мнению Коха, власти могли допустить Навального к выборам, что обеспечило бы предвыборную интригу и явку избирателей.

"Решили сыграть надежно. С Навальным был высок шанс второго тура, который всегда очень парадоксален, и там уже много начинается вещей, которые нельзя просчитать заранее. Поэтому явку будут поднимать за счет Ксюшиного оживляжа, "острых" вопросов и т.д.", – считает бывший вице-премьер.

Он отметил, что перед Навальным и его сторонниками стоит задача сорвать выборы.

"Юридически это сделать невозможно: результаты действительны при любой явке. Но если явка составит 30%, то выбранный на таких выборах Путин будет посмешищем даже для своих приближенных и потеряет всякую легитимность на международной арене", – подчеркнул Кох.

Он добавил, что перед оппозиционером стоит сложная задача по предотвращению "вбросов, каруселей" и других способов увеличить явку.

"А с другой – простая: впервые Навальный будет агитировать свой электорат ничего не делать. Это как раз то, что его электорат очень любит делать: не ходить на выборы. А тут – какая удача: наконец-то, сидя на диване, он не просто ленится, а осуществляет активный протест! Какая прелесть!" – подытожил бывший вице-премьер.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.