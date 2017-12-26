«Квартиру за $32 000 готовы купить даже без просмотра» 6 26.12.2017, 22:15

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Что происходит с самым дешевым жильем.

В базе данных сервиса Onliner.by «Дома и квартиры» не осталось предложений в Минске стоимостью в районе 60 тыс. рублей ($30 тыс.), тогда как полгода назад таковых было достаточно. К концу 2017-го квартиры из самого низкого ценового сегмента подорожали на несколько тысяч рублей и при этом остаются по-прежнему востребованы. Как выглядят наиболее бюджетные варианты — читайте в обзоре.

Весной этого года в базе насчитывалось не менее 10 однокомнатных квартир с ценой до $32 тыс. в эквиваленте. Это были непрезентабельные «однушки» в хрущевках и «брежневках», требующие вложений в хотя бы косметический ремонт. Сейчас таких предложений практически нет. Их исчезновению с рынка наверняка поспособствовали снижавшиеся в течение года ставки по кредитам на жилье.

Самый дешевый вариант из нашей базы — однокомнатная квартира площадью 29,9 кв. м на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома 1961 года постройки за 63 747 рублей ($32 тыс.). Место весьма неплохое. Дом стоит возле лесопарка, в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Партизанская» и универмага «Беларусь». Смущает разве что отсутствие фотографий в объявлении.

— Квартира полностью «убитая», — признает по телефону агент. — Но ее смотрят. Есть люди, готовые купить ее даже без просмотра. Проблема только в том, что собственник пока не в Минске, а без него мы ничего делать не можем.

За те же $32 тыс. предлагается «однушка» площадью 29,7 кв. м на улице Казинца, 41. Это первый этаж пятиэтажного панельного дома 1967 года постройки.

«Чистая продажа. Дом после капремонта. Окна заменены на стеклопакеты. Отличная инфраструктура. Школа, садик, магазины — все в двухминутной доступности. Рядом парк „Курасовщина“ и горнолыжный комплекс „Солнечная долина“», — сказано в объявлении.

Еще один вариант — «однушка» площадью 24 кв. м за 64 146 рублей ($32,2 тыс.) на улице Ауэзова в Чижовке. Здесь совсем небольшая жилая комната (площадью 9,9 кв. м), крохотная кухня (5,4 кв. м) и совмещенный санузел. Добавим к описанию отсутствие балкона и первый этаж пятиэтажного дома. Объявление сопровождается пометкой «Торг при осмотре». Однако на значительную скидку рассчитывать вряд ли придется.

— За 30 тыс. мы давно продали бы эту квартиру и забыли бы о ней, — говорит агент.

Бюджетное жилье на «вторичке» — это не всегда убогие квартиры, больше напоминающие притоны. Встречаются и варианты с неплохим ремонтом. Например, на Чигладзе, 8, продается «однушка» площадью 20,9 кв. м за 65 739 рублей ($33 тыс.). Собственник рассказал нам, что сделал ремонт года три назад и согласен на разумный торг при осмотре.