США предложили Палестине новую столицу 26.12.2017, 22:30

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Вашингтон предложил властям Палестины объявить город Абу-Дис столицей Палестины.

Администрация президента США выступила с предложением объявить столицей Палестины город Абу-Дис, имеющий общую границу с Иерусалимом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Al Jazeera, об этом сказал глава Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.

«Вашингтон предложил властям Палестины объявить город Абу-Дис столицей Палестины», - приводит слова Хании телеканал.

Лидер ХАМАС к этому прибавил, что «предложение Вашингтона содержит в себе идеи по налаживанию ситуации в секторе Газа путем проведения здесь политических реформ».

План США, отметил Хания, предусматривает организацию столицы в Абу-Дисе и соединение его специальным мостом с районом Храмовой горы, чтобы гарантировать беспрепятственный доступ мусульман в Иерусалим. Абу-Дис непосредственно примыкает к восточной части города, где находятся основные святыни - расстояние от его центра до Храмовой горы составляет немногим более одного километра.

Помимо этого, предполагается, что сам район Храмовой горы будет разделен на три части (для мусульман, иудеев и христиан). Помимо этого, заявил Хания, комплексное предложение Вашингтона включает в себя налаживание ситуации в секторе Газа путем проведения там политических реформ. Дополнительных деталей лидер ХАМАСа не привел.