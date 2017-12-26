Кто представит Беларусь на «Евровидении-2018»? 26.12.2017, 22:40

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Более 30 участников подали заявки на участие в национальном отборочном туре «Евровидения».

Более 30 участников национального отборочного тура международного конкурса песни «Евровидение-2018» предстоит прослушать жюри 11 января, сообщает БелТА.

Срок подачи заявок истекает сегодня в 23.59.

Прослушивание пройдет в режиме живого звука в сопровождении музыки или фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций. Официальный сайт отбора по традиции будет вести онлайн-трансляцию.

В этот раз к прослушиванию будут допущены все претенденты, чьи заявки оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положении отборочного тура. На сегодня в Белтелерадиокомпанию поступило более 30 заявок, среди которых конкурсанты, неоднократно принимавшие участие в национальных отборах: Жанет, ALEN HIT, KATTIE, группа PROVOCATION, Александра Ткач.

11 января потенциальные участники песенного форума смогут представить свои композиции на суд профессионального жюри. Имена финалистов, которых будет не более 15, станут известны в этот же день вечером.

Финал отбора пройдет не позднее 1 марта будущего года в формате телевизионного концерта. Участник финала, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри и зрителей, объявляется победителем проекта и становится официальным представителем Беларуси на международном конкурсе песни «Евровидение-2018» в столице Португалии Лиссабоне.