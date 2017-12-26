Лукашенко - Путину: Не пойман за руку - не вор 12 26.12.2017, 22:51

10,059

Диктатор прокомментировал отстранение российских спортсменов от Олимпиады.

Лукашенко заявил, что главы стран СНГ считают неприемлемым отношение к российским спортсменам в свете решения об участии на Олимпиаде в Южной Корее, применять санкции нужно к тем, кто виноват в допинге, пишет ТАСС.

«Мы, Владимир Владимирович, переживаем многие проблемы, которые переживаете вы. Допустим, проблема, на которую очень болезненно и остро отреагировало общество РФ - вопрос Олимпиады, которая пройдет в Южной Корее. Вы знаете нашу позицию, с нами солидарны главы государств, присутствующие здесь. Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к РФ», — сказал Лукашенко в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

«Мы абсолютно вас поддерживаем в том, что подобные вещи недопустимы в плане допинга, но применять меры нужно к тем, кто этим занимается. А если за руку не поймали, не пойман - не вор, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции», — добавил он.

Лукашенко также напомнил, что у белорусских спортсменов также были проблемы.

«Белорусы также к Рио готовились, особенно гребцы — самая сильная сторона белорусского спорта. Нас дисквалифицировали и применены были санкции. Через два-три месяца мы добились в суде правды, но время ушло», — сказал он, отметив, что страна потеряла и медали, и имидж.

«Мы это все проходили, уверен, что также будет с РФ. Вы должны знать, что мы в этой борьбе вас поддерживаем, занимаем ту же позицию по борьбе с допингом, но наказывать надо тех, кто виноват. Не знаете, кто виноват, не надо политизировать этот процесс. Это иначе не воспринимается как политические санкции против страны», — заявил диктатор.