Белорусы смогут достраивать жилье, даже если ему грозит снос 4 26.12.2017, 23:15

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Ограничения на реконструкцию домов под снос снимут в Беларуси.

26 декабря Лукашенко подписал указ №463 «О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков, пишет БелТА.

Документ отменяет ограничения способов эксплуатации и улучшения, введенные для объектов недвижимости, расположенных на территории «перспективного развития» населенных пунктов.

В частности, до того, как местный исполком примет решение об изъятии земельных участков для государственных нужд, граждане будут иметь право реконструировать жилые дома, которые им принадлежат, с увеличением их площади, и возводить хозяйственные постройки на придомовой территории. Все это даже тогда, когда градостроительным планом намечен снос усадебной жилой застройки.