Как по-белорусски отметить Рождество и Новый год 26.12.2017, 23:25

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Развлечения наших предков могут заинтересовать и нынешнюю молодежь.

Оливье или кутья? Квас или «кола»? Водка или старка? Деспасито или щедровки? Как отметить Новый год и Рождество по-белорусски, вкусно и с атмосферой?

Об этом «Белсату» рассказала фольклористка, знаток рождественских тайн Любовь Сивурова.

- Главный белорусский новогодний персонаж – кто он? Дед Мороз, Святой Николай, Зюзя или все же коза? Есть ли какие-то подзабытые праздничные зимние персонажи, которых следовало бы вернуть в современное празднование?

- Национальные праздничные блюда на столе: чем можно заменить советско-новогодние салаты «Оливье» и «Под шубой»? А может и не стоит заменять?

- Как развлекались наши предки и что из этого может заинтриговать нынешнюю молодежь?

- В каких нарядах наши предки отмечали Рождество и Новый год? Подходят ли модные рубашки с вышивкой? Есть ли какие-то особые новогодние и рождественские орнаменты?

- Какие современные обычаи имеют старинные корни?

- Какие старинные танцы могли бы заставить современных белорусов прыгать возле елочки?

- Один из самых приятных моментов Рождества и Нового года — подарки. Что дарили друг другу наши предки

- Что есть в современном праздновании Нового года, чем бы наши предки были шокированы?

- Что обязательно нужно сделать на Новый год и чего нельзя делать ни в коем случае?

О главных традиционных белорусских блюдах на праздничном столе расскажет Алексей Друпов, историк, научный сотрудник белорусского музея народной архитектуры и быта.