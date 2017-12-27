США расширили санкции против Северной Кореи 27.12.2017, 7:33

Под санкции попали люди Ким Чен Ына, занятые разработкой межконтинентальных баллистических ракет.

Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список в отношении Северной Кореи. Об этом сообщило министерство финансов США (перевод – gordonua.com).

Ограничительные меры ввели против заместителя главы департамента военной промышленности Трудовой партии Ким Чен Сика и первого замруководителя отдела центрального комитета политсилы Ли Пхен Чхоля.

Отмечается, что Сик является ключевой фигурой в развитии баллистических программ КНДР, в том числе переводе ракет с жидкого топлива на твердое, а Чхоль работает над программой межконтинентальных баллистических ракет.

Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в США, а их возможные активы на американской территории замораживаются.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет.

29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР.

США неоднократно ужесточали и расширяли санкции против Северной Кореи.