Без «шубы» и телевизора: истории от семейных белорусов, которые празднуют Новый Год не дома 2 27.12.2017, 7:43

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фото: news.ngs.ru

Новый год может стать куда веселее, если к его празднованию подойти оригинально.

Это может быть экскурсия или путешествие. Причем за границу ехать вовсе необязательно: в Беларуси также хватает интересных мест, где можно и отдохнуть хорошо, и впечатлений набраться.

Четыре семьи поделились с rebenok.by опытом таких путешествий.

Беловежская пуща. Животные, резиденция Деда Мороза и вкусный чай

Наталья ездила отдыхать с мужем и тремя детьми:

- Зимние каникулы – особенное время. Дети ждут волшебства и очень хочется, чтобы оно длилось не только одну ночь. Мы долго решали, куда поехать. Хотели в горы – Польша, Австрия… Но там надо бронировать летом, а мы только под новый год озадачились всерьез. К тому же, семья у нас большая – деткам было 4, 7 и 11 лет. В общем, задача непростая. Смотрели разные варианты и остановились на Беловежской пуще. Во-первых, мы там не были. Во-вторых, там резиденция Деда Мороза. В-третьих – друзья очень рекомендовали.

И это было правильное решение! Вековые заснеженные деревья, следы диких животных на снегу, олени, перебегающие дорогу… Ощущение зимней сказки – то самое, которое искали. Расположились мы в гостинице прямо на территории пущи. В гостинице был бассейн, сауна, бильярдный стол, кафе и прочее. Утром встали – и бегом в бассейн. Потом на завтрак. И потом – в пущу. За 4 дня мы даже не дошли до детской комнаты (она была в другом здании). Гуляли среди вольеров, катались на санках и лыжах, играли в снежки… Но самым главным событием стало посещение резиденции Деда Мороза. Добраться до него помогла Кикимора – точно не болотная, но не могу вспомнить какая. Она развлекала байками и легендами, давала задания, водила с нами хороводы, объясняла, как правильно загадывать желания. Дед Мороз со Снегурочкой встретил всех душевно и весело. В общем, впечатлений получили много, и все – отличные. И еще из маленьких фишечек – местный чай. Мои дети вообще не любят чай, а травяной беловежский сбор пили и пили. С медом! И мы подумали, что еще приедем. Только уже летом – чтобы покататься на велосипедах среди такой шикарной природы.

Санаторий в Витебской области. Бассейн, аниматоры, озеро

Анна встречала Новый Год в санатории с дочкой и мамой:

- Зимние каникулы моя дочка (8 лет) со своей бабушкой проводила в белорусском санатории. Мы часто практиковали отдых в санаториях, и каждый раз выбор был целой проблемой. Обзванивали всех по телефону, потому что зачастую описание на сайтах не соответствовало действительности. Либо мест не окажется, либо цена уже устарела. Нужный вариант нашли в Витебской области. Дочка и мама поехали на отдых и оздоровление, а 31-го декабря я присоединилась к ним, чтобы встретить с ними Новый год. День получился приятным: мы отдохнули, поплавали в бассейне, а к ночи спустились в общий зал встречать Новый год. Было весело: людей было много, все танцевали, активно участвовали в конкурсах. Дочка с бабушкой вернулись в номер уже к утру, и поспав несколько часов, отправились на другие новогодние мероприятия. Уже с 9 утра аниматоры организовывали игровые активности; вокруг елки на улице водили хороводы; выступали артисты. Мне же хотелось более спокойного отдыха, поэтому позже мы отправились на прогулку: погуляли по лесу, прошлись возле красивого озера, снова поплавали в бассейне. Начало года удалось. Уехала я оттуда 2-го января - отдохнувшая, с новыми силами. А в санатории началась обычная жизнь. Дочка осталась с бабушкой до конца каникул и была очень довольна отдыхом: нашла там много друзей, с удовольствием ходила в соляную комнату и на другие процедуры, участвовала в мастер-классах, смотрела фильмы, посещала бассейн. Мне кажется, санаторий - прекрасное место для спокойной и приятной встречи Нового года, но и любителям веселья там есть чем заняться.

Агроусадьба в Гродненской области. Землянка, камин, баня

Катерина встречала там Новый год с мужем, друзьями и собакой:

- У нас много друзей, и хотелось в Новый год собраться всем вместе и провести праздник шумно и весело. В городской квартире это сделать почти невозможно. Поэтому решили остановиться на агроусадьбе. Нашли вариант, который понравился всем: отличный интерьер, умеренные цены и - что самое важное - была возможность привезти с собой собаку. Но возникла проблема с оплатой. Забронировать место можно было, только внеся предоплату. А внести предоплату - только приехав в эту усадьбу. Усадьба находится далеко от Минска, и нам пришлось потратить целый день, чтобы просто отдать деньги. Поэтому изначально советую искать варианты с возможностью бронирования онлайн. Приехали мы в усадьбу 31-го декабря. Настроение было обычным, о празднике не думали. Но как только зашли на территорию - попали в сказку. В коттедже стояла огромная пушистая живая елка, горел камин, все было украшено огоньками. Второй домик был сделан под старинную избушку.

А мы с мужем жили в… землянке. С панорамными окнами, которые выходили прямо на реку. Вообще территория агроусадьбы довольно большая. Одна сторона упирается в реку, с двух других сторон - лес. Нам очень понравился дизайн: все выдержано в национальном белорусском стиле, но в то же время хватает удобств. Мы провели там три дня и все время были чем-то заняты. В новогоднюю ночь громко пели песни, никому не мешая, запускали фейерверки, танцевали. В праздничные дни парились в бане, играли в снежки, бегали с собаками, ходили гулять. Наша собака была счастлива от такого простора, а спала возле камина. Мы забыли обо всем, будто оказались вне времени и пространства в своем собственном волшебном мире. Хозяева жили неподалеку, приезжали несколько раз расчистить дорожки. Предлагали съездить в магазин, приготовить еду и даже могли устроить нам праздничную программу в национальных костюмах. Но мы со всем справлялись сами. Уезжать оттуда не хотелось. И до сих пор об этом празднике я вспоминаю с восторгом. И очень хочется вернуться туда опять.

Экскурсия на БЕЛАЗ. Масштабные впечатления

Светлана с дочкой Дианой ездили на однодневную экскурсию:

- Новогодние каникулы шли своим чередом, и однажды мы с дочкой поняли, что хотим необычных впечатлений. Мы - активные люди, поэтому удивить нас чем-то трудно. Все места, которые находили в интернете, мы уже либо посетили, либо собирались посетить в более теплое время года. А так хотелось чего-то особенного, с изюминкой. Искали в интернете, спрашивали у знакомых - ничего не нравилось. В конце концов, смирились и решили, что будем просто гулять по Минску. И по дороге на одну из таких прогулок сосед, услышав наш разговор, дал нам очень хороший совет - отправиться на экскурсию… на БЕЛАЗ. Как только оказались на территории завода и увидели эти огромные машины, пришли в восторг и поняли, что это то, что мы так долго искали. Так и захотелось там остаться, казалось, что лучше ничего не увидим. Но это было только начало. Нас посадили в автобус (пешком по этой огромной территории не находишься) и повезли в музей.

В музее завода нам рассказали о самом предприятии, о том, как делаются самосвалы. Для меня было удивительно узнать многие факты: например, что самосвалы в карьеры доставляют в разобранном виде, потому что ни одна дорога не выдержит их веса. А дочка так впечатлилась моделями самосвалов, которые стояли в музее, что не хотела оттуда уходить. Но и это было не все. Нас отвели в цех, где стоит самый большой карьерный самосвал весом 450 тонн. Я впечатлились масштабностью увиденного: цех, величиной с футбольное поле, огромная машина, в которой невозможно фотографироваться: когда ты стоишь на машине, тебя просто не видно! Поэтому устроили фотосессию… в колесе. Даже колесо больше человеческого роста! До этого к БЕЛАЗу я относилась очень ровно. Но в тот день мне радостно было узнать, что белорусские самосвалы известны во всем мире, аналогов во всем мире почти нет, пользуются спросом даже в ОАЭ при строительстве небоскребов. Экскурсия продлилась несколько часов, но время прошло незаметно. В восторге были все: и взрослые, и дети. И если уж нам с дочкой так понравилось, то представляю, какие эмоции испытали в тот день папы с сыновьями. Домой вернулись только вечером. Довольные, с массой впечатлений и необычными фотографиями. В этом году опять хотим новых впечатлений и уже подбираем другую экскурсию.