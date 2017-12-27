Помилованный экс-диктатор Перу Фухимори попросил прощения 5 27.12.2017, 7:50

Альберто Фухимори

фото: perunewspress.blogspot.com

Фухимори и еще семь человек «были помилованы из соображений гуманности».

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, который отбывал тюремное заключение за коррупцию и был помилован нынешним главой государства Педро Кучински, попросил прощения у граждан страны, сообщает unian.net.

«Я знаю, что результаты деятельности правительства кому-то понравились. Но также я понимаю, что подвел некоторых людей. У них я от всего сердца прошу прощения», - сказал он, поблагодарив Педро Кучински за помилование.

Заявление Фухимори было записано в палате интенсивной терапии и размещено на странице экс-президента в «Фейсбуке».

Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.

Помилование Фухимори вызвало неоднозначную реакцию со стороны многих перуанцев, которые считают, что бывший президент должен был отбыть полный срок. В 2007 году он был приговорен к шести годам тюрьмы за взяточничество и злоупотребление властью, но впоследствии срок был увеличен до 25 лет из-за обвинений в нарушении прав человека во время работы на посту президента.

Его признали виновным в том, что он разрешил приводить в исполнение смертные приговоры, когда приговоренных расстреливали эскадроны смерти. В сообщении президента Кучински говорится, что Альберто Фухимори и еще семь человек были помилованы из соображений гуманности.