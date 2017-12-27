Отель в Нью-Йорке предлагает прожить день главного героя из «Один дома» 1 27.12.2017, 7:53

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Акция приурочена к 25-летию фильма в 2018 году.

Отель в Нью-Йорке, где проходили съемки второй части комедии «Один дома», предложил гостям воспользоваться услугой «Живи как Кевин» и почувствовать себя главным героем картины, сообщает korrespondent.net.

Напомним, главного героя рождественского фильма Один дома зовут Кевин Маккаллистер. Его сыграл актер Маколей Калкин. Действия второй части комедии разворачиваются в Нью-Йорке, в частности, в отеле, где главный герой оказывается с кредитной картой отца. Примечательно, что владельца отеля сыграл действующий президент США Дональд Трамп.

Plaza Hotel предлагает «испытать ощущения Кевина» в номере и на территории всего отеля.

Услуга обойдется примерно в 895 долларов. За эти деньги можно будет сделать снимки в фотокабине, съесть огромное мороженое в номере, получить сувениры и эксклюзивную коллекцию дисков с пятью сериями комедии.

Кроме того, подготовлено специальное меню в духе 1990-х с любимыми блюдами детей, выросших в то время.

Дополнительно можно заказать экспресс-пропуск на смотровую площадку на 86-м этаже небоскреба Empire State Building, четырехчасовую поездку на лимузине по городу по маршруту Кевина, доступ на каток Wollman Rink, а также личного фотографа.

Отель приурочил предложение к 25-й годовщине фильма.