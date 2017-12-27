Новосел: Только купил квартиру – а ее забирают 18 27.12.2017, 8:01

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Крик души новосела из Мачулищей под Минском.

Вячеслав Крук приобрел квартиру в новопостроенном доме в Мачулищах. Когда ремонт был почти закончен, жильем вдруг занялся суд.

Он не позволяет доделать ремонт. Говорят, бывший собственник не то что продавать, строить квартиру в этом доме права не имел, говорится в репортаже «Белсата».

Дом строили для тех, кто стоит на очереди на улучшение жилищных условий. Но, как обнаружил Следственный комитет, бухгалтер жилищного кооператива включила в строительство своих родственников, которые не стояли на очереди. И некоторые из них успели эти квартиры продать. Среди них и та, где сейчас живет Вячеслав.

«Чтобы купить ее, я продал свое жилье в Минске, если квартиру отберут, то я стану бомжом, потому что мне некуда идти», – говорит Вячеслав.

Риелтор Анастасия Мельникова уверена, что перед тем, как приобрести квартиру, обязательно нужно проверить продавца, поговорить с соседями, а в некоторых случаях даже не постесняться заказать психиатрическую экспертизу продавца, так как если уже после заключения сделки купли-продажи того признают недееспособным, сделку отменят.