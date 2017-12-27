«Залил в свою Honda дизель вместо бензина — и ничего» 6 27.12.2017, 8:16

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Что делать, если сразу после выезда с АЗС машина заглохла.

27 автомобилей на АЗС в Гродно заправились дизельным топливом вместо бензинового. Чем может быть чревата такая «заправка» для автомобиля и как действовать клиенту, если сразу после выезда с АЗС машина заглохла? На этот вопрос отвечают журналисты tut.by.

Главное — не заводить двигатель!

Система защиты от неправильного слива топлива в танки на АЗС работает отлаженно, но человеческий фактор все равно может вмешаться. И вместо выбранного топлива из пистолета на колонке в бак польется совсем не то. Как спасти автомобиль и получить компенсацию за ремонт?

Если вы еще в процессе заправки обнаружили, что в бак заливается не тот тип топлива, то самое главное — не заводить автомобиль, даже если вы хотите просто отъехать от колонки. Если же завели и поехали, то рано или поздно автомобиль все равно заглохнет. Чем чревата для бензинового двигателя кратковременная работа на дизельном топливе? Журналисты обратились к Сергею Кравцову, техническому консультанту отдела сервиса Volkswagen.

— Нет большой разницы, залили вы дизельное топливо в атмосферный или турбированный двигатель. Топливная аппаратура и там, и там одинаковая. В любом случае, если вы обнаружили на АЗС, что в бак залито не то топливо, нужно добраться до сервиса. На эвакуаторе или буксире. Слить топливо из бака в полевых условиях сложно и неэкологично. На СТО снимут топливный насос, сольют дизель из бака, промоют его. В этом случае никаких последствий в дальнейшем для мотора не наступит, — рассказал Сергей.

Если же мотор заводился, то одним сливом топлива не обойдешься. Необходимо промывать всю систему. И тут уже нужно смотреть, что еще может выйти из строя. Под ударом окажутся лямбда-зонды, катализаторы, форсунки. Все это надо проверять. Наиболе вероятен выход из строя свечей зажигания. Даже незначительное количество дизельного топлива в бензине способно нарушить смесеобразование.

— А вот если дизельный автомобиль заправить бензином, последствия могут быть куда более плачевными. Как известно, элементы топливной системы дизельного авто смазываются непосредственно топливом. «Сухой» бензин способен вывести из строя топливный насос высокого давления или форсунки. А это одни из самых дорогостоящих элементов.

«Залил в свою Honda дизель вместо бензина — и ничего»

Свою историю с заправкой бензинового автомобиля дизельным топливом нам рассказал Аркадий. Несколько лет назад он на своем бензиновом Honda Civic отправился в путешествие по Европе.

— Ехал по Польше, было уже часа четыре утра. Уставший, мозг плохо соображает. Заехал на заправку, не нашел пистолета с 92-м, есть только 95-й. И тут смотрю написано на колонке: ON. Думаю: точно он! Вставил пистолет в бак, удивился еще, что он оказался толстый. Но в итоге залил литров 10 на всю мелочь, которую выгреб из карманов, при этом бак был почти пустой. Завелся, отъехал, слышу, что двигатель работает с перебоями. Тут я быстренько проснулся и сообразил, что заправил что-то не то. Машина чихала, кашляла, захлебывалась, но ехала, — рассказал Аркадий.

Поняв, что заправился дизельным топливом, Аркадий на ближайшей АЗС залил полный бак бензина. Какое-то время машина еще капризничала, но ехала. После ночевки в отеле Honda хоть и с трудом, но завелась. Заниматься промывкой системы не было ни времени, ни денег, ни возможности, так что путешествие продолжилось. Аркадий накатал около 3 тысяч км и благополучно вернулся домой.

— После возвращения, честно говоря, я ничего с машиной не делал. Свечи не менял, топливный фильтр тоже, бак не промывал. За те тысячи километров, что я наездил, все промылось, можно сказать, естественным путем, — признался Аркадий.

Кто виноват и как истребовать компенсацию?

Существует два варианта, как топливо могло ошибочно оказаться не в своей колонке. Перепутать могли при заправке топлива в цистерны бензовоза или при сливе топлива на АЗС. Но в любом случае крайним окажется оператор АЗС. При приемке он еще до слива в хранилища АЗС обязан проверить плотность топлива, взяв пробы из цистерны бензовоза. У бензинов плотность равняется 0,760 г/см3, у дизеля — 0,830 г/см3.

Если АЗС признает свою вину, как это сделали на «Белоруснефть», то сложностей с компенсацией возникнуть не должно. Главное, сохранять все чеки и документировать расходы: на эвакуатор, на услуги СТО. Далее пишется письмо с претензией на конкретную АЗС с результатами заключения СТО. Если вы обнаружили, что вам заливают не тот тип топлива еще при заправке, то можно обратиться к администрации АЗС с требованием слить топливо из бака и залить другое.

В случае, если АЗС отказывается признавать свою вину, необходимо вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль на СТО. Но в дальнейшем понадобится соблюдать все необходимые юридические процедуры по сливу топлива из бака и отправке пробы на экспертизу. С заключением экспертизы и всеми финансовыми документами, подтверждающими ваши расходы, нужно опять-таки написать претензию на адрес конкретной АЗС, а если это не помогло — обращаться в суд.