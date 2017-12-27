Желания сбываются 6 Евгений Афнагель

27.12.2017, 8:31

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Мы на самом деле стали другими в этом году.

Конец года — время подводить итоги. Их достаточно много, и большая часть не может не радовать. «Горячая весна», тысячи рассерженных белорусов на улицах городов, приостановление декрета №3.

Но, наверное, самым главным все-таки стало другое.

Давайте попробуем вспомнить конец предыдущего года. И еще более ранние года. Получилось? Должно получиться, ведь по большому счету, они похожи друг на друга. Как правило, мы вспоминали яркие события, радовались освобождению политзаключенных - если был повод, пытались делать прогнозы о том, что ждет нас в следующем году. Пытались угадать, какие «сюрпризы» готовят власти после праздников. И, конечно, главными пожеланиями были надежды на то, что белорусы, наконец, поверят в свои силы, будут поддерживать друг друга, покажут, какие они на самом деле. Ну, и чтобы поскорее произошли долгожданные перемены.

А ведь многие пожелания в уходящем году сбылись.

Поверили в свои силы? Конечно, иначе бы не выходили впервые в своей жизни на акции протеста в своих городах и поселках, не бросали все дела и не собирались в наводненном войсками и спецтехникой центре Минска 25 марта, не шли на кордоны, не поднимали флаги, не защищали своих товарищей.

Поддерживали друг друга? Вспомните, как быстро были собраны средства на подготовку акций, на штрафы и адвокатов. Сколько писем и открыток получили арестованные участники протестов, сколько слов поддержки услышали от незнакомых людей на улицах. А еще вспомните поиски пропавшего мальчика в Беловежской пуще, когда на помощь пришли тысячи обычных людей. Это и есть солидарность.

Показали какие мы на самом деле? Думаю, да. Показали властям, заставив их прислушаться к мнению народа и пойти на попятную со своими декретами. Напомнили всему миру, что в центре Европы по-прежнему колхозная диктатура, а не «островок мира и стабильности». И, самое главное, все мы наконец увидели, как нас много и насколько сильно мы хотим свободы. Сложно сейчас найти людей, которые верят в старые мифы о покорности и безразличии белорусов.

Мы на самом деле стали другими в этом году. Смелыми, уверенными, сильными. Стали народом, который может победить. И это самый главный итог этого интересного и необычного года. Ну, а каким будет следующий — зависит от нас.

Не забывайте, желания сбываются.

Евгений Афнагель, специально для Charter97.org