Константин Жуковский: Хочу, чтобы отношение государства к независимой журналистике изменилось 27.12.2017, 8:26

Константин Жуковский

Журналист-фрилансер заставил правительство ответить перед Комитетом по правам человека ООН.

Гомельский фрилансер, член ОО «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) Константин Жуковский получил сообщение из Комитета ООН по правам человека о том, что его жалоба зарегистрирована 12 декабря (дело №3067 / 2017) и направлена правительству Беларуси для комментариев. В жалобе в ООН перечисляются шесть случаев привлечения фрилансера к ответственности в течение 2016 года за изготовление продукции СМИ для спутникового телеканала «Белсат» без государственной аккредитации, пишет gomelspring.org.

«Хочу, чтобы в мире знали, что в Беларуси преследуют журналистов-фрилансеров, создают препятствия в нашей деятельности, обвиняют в незаконном изготовлении продукции СМИ. Похоже, что через крупные штрафы государство просто поправляет свое финансовое положение. Хочу, чтобы отношение государства к независимой журналистике изменилось», - заявляет Константин Жуковский.

14 января 2016 г. суд Калинковичского района оштрафовал фрилансера на 7,35 млн рублей за опрос местных жителей об их отношении к национальным символам Беларуси. 20 января суд Кормянского района оштрафовал фрилансера на 6,3 млн. руб. за репортаж о проблемах ЖКХ и отсутствие воды в Корме. 4 февраля суда Буда-Кошелевского района оштрафовал фрилансера на 8,4 млн. руб. за репортаж о проблемах местного молочно-консервного комбината. 24 февраля суд Жлобинского района наказал фрилансера на 16,8 млн. руб. за репортаж о проблемах белорусского металлургического завода; 17 марта суд Мозырского района оштрафовал фрилансера на 7, 350 млн. руб. за репортаж о проблемах местного спиртзавода. 15 апреля суд Центрального района Гомеля оштрафовал фрилансера на 7,35 млн. руб. за репортаж о проблемах украинских беженцев в Гомеле.

«В Беларуси я прошел все ступени судебной защиты, даже обращался в прокуратуру и все безрезультатно. Получается, по «белсатавских делам» защиты в стране нет, поэтому я использовал единственно возможный механизм защиты своих прав на международном уровне», - отметил Константин Жуковский.

Юрист БАЖ Леонид Судаленко, который помогает журналистам готовить жалобы в Комитет ООН, отмечает, что это уже 250-я жалоба, поданная белорусами в КПЧ ООН начиная с 1992 года. Дела журналистов-фрилансеров, считает эксперт, выявили ряд противоречий национального законодательства с международным договором Беларуси.

«Международный пакт о гражданских и политических правах гарантирует каждому свободу на сбор и распространение информации. Наш же национальный закон о СМИ чрезмерно ограничивает саму суть этого права, - отметил он. - Я уверен, что в этих делах международные эксперты установят нарушения прав фрилансеров на получение и распространение информации. Никто ведь не говорит о недействительности поданой фрилансерами информации, все только утверждают - этого нельзя, это запрещено», - заявил правозащитник.