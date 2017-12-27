«Лучший» агрогородок Беларуси разваливается 7 27.12.2017, 8:30

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Жители Крулевщина возмущены ложью пропагандистов о «процветании».

Деревня Крулевщина (Докшицкий район, Витебщина). Чистым и красивым выглядит самый упорядоченный агрогородок в стране. По крайней мере, так следует из статьи Владимира Саулича в «Сельской газете», говорится в репортаже «Белсата».

Жители деревни возмутились и восприняли статью как издевательство

«Я не понимаю! На самом деле, чтобы по Крулевщине походить, с людьми поговорить, то вышло бы все наоборот!», — говорит местная жительница Мария Юрцевич.

Между тем дороги — далеко не единственная проблема в деревне. Кирпичный завод закрыли почти 20 лет назад, здание постепенно разваливается, а недавно неубранные развалины травмировали человека.

«Завод в аварийном состоянии. Меня там придавило — хотел кирпич взять. Накрыло плитой. 22 перелома. И не сносят!», — говорит инвалид и пенсионер Александр Крупский.

Травма от здания — лишь одна из неприятностей

Человеку с инвалидностью регулярно угрожают штрафами — за неблагоустройство территории.

«Пошел в сельсовет, хотел отказаться от земли. Говорят — не имеешь права! Будешь штраф платить!», — добавил господин Крупский.

В прошлом году из-за этого сельсовет оштрафовал 90-летнюю жительницу поселка Надежду Крупеню. Брат, который раньше помогал ей по хозяйству, умер, а деревянный дом разваливается. Женщина обращалась в сельсовет за помощью, но безрезультатно.

Позиция властей — денег нет!

Председатель сельсовета Елена Талеренок отмечает: Надежде Крупене предлагали лечь в больницу. Что касается кирпичного завода, то снести его планирует районное руководство, проблема упирается в деньги.

«Сегодня чтоб разобрать маленький старенький дом, хозяйственную постройку, нужно затратить определенные физические и материальные ресурсы. А завод — это металлический, серьезный каркас. Все упирается в финансирование», — говорит госпожа Талеренок.

Елена добавляет, что пока сельсовет вешает только таблички с предостережениями, а люди сами должны быть сознательными. Между тем территория вокруг опасного завода не ограждена.

Елена Талеренок уже 11 лет занимает свою должность, но проблемы за это время никак не решаются. Очевидно, об этом «Сельская газета» писать не захотела.