Активист заставил кобринскую милицию отчитаться за георгиевскую ленту 16 27.12.2017, 8:52

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Милиция считает скандальную ленту «символом единения».

Лидский активист Валерий Минец получил ответ из Кобринского РОВД по поводу своего запроса в УВД Брестского облисполкома, сообщает racyja.com.

Областное милицейское начальство перенаправило заявление Минца в отдел внутренних дел Кобринского райисполкома. Валерий Минец обращал внимание милицейского начальства на тот факт, что в июле текущего года он на объездной Кобринской дороге зафиксировал служебный автомобиль ГАИ с так называемой «георгиевской лентой».

Валерий Минец указал в заявлении на неправомочность использования этой символики и, как минимум, на идеологическое противоречие георгиевской ленты ценностям Республики Беларусь, а также просил провести служебную проверку.

Официальный ответ лидский активист получил в декабре за подписью заместителя начальника отдела Кобринского РОВД подполковника Виктора Турчиновича.

Представитель милиции утверждает, что «гвардейская лента способствует единению народов Беларуси и России». Милиция сообщила, что приказов или запретов на размещение такой ленты на служебных автомобилях ГАИ она не давала, утверждая таким образом, что это была личная инициатива отдельных представителей ГАИ.